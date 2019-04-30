親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

民眾曬韓國瑜上任前後實拍照 高雄這兩地「差很大」

運動筆記在結婚紀念日當天，我居然選擇去吃柴？|| 柴古唐斯括蒼越野賽別具意義的奔三生日馬～台新女子馬 #以前的鐵齒是現在的鐵腿
健行筆記【緬甸】kalaw健行三天兩夜深入山上部落20181201 草嶺古道大里-大溪線、鹿窟尾山
NBA賽事懶人包 (4月30日) 今日最佳球員- Nikola Jokic (4月30日)

TOTO盃少棒／丁子坡完投領軍 台北市復仇新竹縣

2019-04-30 18:39聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

台北市先發投手丁子坡完投七局獲勝。記者吳敏欣／攝影
台北市先發投手丁子坡完投七局獲勝。記者吳敏欣／攝影
分享

最新比分及賽程

TOTO盃少棒賽第二天，實力相當的台北市和新竹縣在A組預賽短兵相接，在先發投手丁子坡完投七局的帶領下，台北市最終以6：4脫穎而出，將新竹縣打進敗部。

丁子坡其實一開賽就碰上亂流，被新竹縣前三棒敲出安打、丟掉兩分，不過後來連抓三個出局數，度過首局亂流，「他們打擊很好，被打正常，但我們打擊也不錯，只要我能壓制在一定的分數之內，相信我們都能打得回來。」

丁子坡後來整場共被敲出11支安打，比自家打線還多，但都能有效將失分降到最低最後以81球投完七局，生涯首度完投的他每局換場都帶著笑容跑回休息區，直說這場表現有90分，「很開心，就當做我們一定會贏，大膽去丟。」

台北市在兩周前的謝國城盃輸給新竹縣，因此丁子坡本就想自告奮勇投這場比賽，沒想到教練昨晚通知剛好是他先發，因此他也不會怯場，反而透過之前的對戰觀察到新竹縣打者的習性，「他們不太會打變化球，所以我今天投滑球比較多。」

台北市總教練賴敏男表示，不管擺什麼投手上去都會被打，所以我告訴丁子坡投準來就好，這個比賽外野距離比較長，球不好飛出去，外野手也都會幫忙守備。

以東園國小為班底的台北市率先取得兩勝，新竹縣則以一勝一敗落入敗部，明天將和高雄市決勝負。

TOTO盃少棒棒協
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

TOTO盃少棒／軟體不足 5名教練通包金門三級棒球

2019-04-30 14:31

春季聯賽／大學最後一戰完投敗 高苑李建勳想拚中職

2019-04-30 14:05

中華棒協賽事 最新比分與賽程表

2019-04-11 20:27

TOTO盃少棒／潘信安臨時先發開轟 助高雄淘汰屏東

2019-04-30 16:49

春季聯賽／打線大爆發 航空城豪取二連勝

2019-04-30 15:30

TOTO盃／奪冠熱門正常發揮 台東縣扣倒新竹市

2019-04-30 13:17

TOTO盃少棒／前職棒球員之子 差點完全打擊

2019-04-29 23:59

謝國城青少棒／吳敬恩扛住壓力完投 桃園4連霸

2019-04-29 23:57

謝國城青少棒／新明國中再獲LLB代表權 黃湋志連9年帶隊

2019-04-29 22:08

謝國城青少棒／吳敬恩再飆完投勝 桃園四連霸

2019-04-29 18:57

春季聯賽／複賽兩地開打 爭分組龍頭晉4強

2019-04-29 18:54

謝國城青少棒／桃市奪冠英雄 王緯綸生涯二獲MVP

2019-04-29 18:54

TOTO盃少棒／中市林丞宥左投右打 就是和別人不同

2019-04-29 18:12

春季聯賽／魏碩成126球完投勝 未來拚中職選秀

2019-04-29 17:01

TOTO盃少棒／黃聖允差點完全打擊 老爸黃自強打過龍隊

2019-04-29 16:22

謝國城青少棒／林盛恩開轟 高雄市擊敗台中市奪季軍

2019-04-29 14:35

春季聯賽／鄧蒔陽卸下球員身份：退役才知教練苦

2019-04-29 14:16

春季聯賽／徐嘉韋踩住煞車 嘉義市退美和收複賽首勝

2019-04-29 12:54

謝國城青少棒／升國中改二刀流 田明倫投出首場完投

2019-04-28 17:59

謝國城青少棒／教頭模仿秀消除緊張 桃市晉冠軍賽

2019-04-28 17:41

謝國城青少棒／三方案備戰 新北擊倒高雄闖進冠軍賽

2019-04-28 14:27

春季聯賽／台南市自力晉複賽 高苑科大因得分率出線

2019-04-27 19:36
看更多

熱門文章

NBA／G1裁判報告出爐 柯瑞早就該犯滿退場

2019-04-30 08:17

NBA／回應火箭抱怨判決 柯爾、柯瑞各自出招

2019-04-30 10:16

NBA／林書豪沒上場 雷納德35分暴龍主場仍失守

2019-04-30 10:40

NBA／約柯奇力壓里拉德 金塊挫拓荒者旗開得勝

2019-04-30 13:13

NBA／杜蘭特真要去尼克？賣加州豪宅洩底

2019-04-29 18:47

中職／首次薪資仲裁 周思齊、中信接受最終結果

2019-04-30 12:31

NBA／希臘怪物失常 連哥哥都致電關切

2019-04-30 12:21

NBA／不滿判決領百萬罰單 火箭保羅躲過禁賽

2019-04-30 09:25

滾球型投打都不吃香 凱柯、林子偉全受害

2019-04-30 07:00

NBA／預言G2將哨音不斷 伯加特：大概要打5小時

2019-04-30 17:10

日職／王柏融左腿緊繃退場 後天對決西武未知數

2019-04-29 19:17

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／左大腿緊繃 王柏融首度下二軍休養

2019-04-30 14:51

NBA／丹東尼力挺奪最佳進步獎 哈登本人也同意

2019-04-30 11:03

NBA／和黑衫軍談約 波波維奇有望連24季掌兵符

2019-04-30 10:07

NBA／安比德打點滴硬上 聯手巴特勒助76人馴龍

2019-04-30 13:58

NBA／約柯奇全能演出 金塊隊友讚如傳奇四分衛

2019-04-30 15:56

NBA／柯瑞頻陷犯規麻煩 鞋子寫下「不要伸手」

2019-04-29 23:54

NBA／連3季一輪遊 唐納文仍有望續掌雷霆

2019-04-30 11:18

MLB／林子偉打擊掛蛋 三度上壘跑出本季首盜

2019-04-30 11:10

NBA／快艇雖敗猶榮 瑞佛斯：還是不希望到此為止

2019-04-29 18:52

MLB／洋基13人傷兵大隊 薪資達占團體39％

2019-04-30 06:25

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

全大運田徑／最速警察接力隊 一面金牌等七年

2019-04-30 01:07

全大運游泳／裁判誤踩 破全國紀錄搞烏龍

2019-04-30 13:18

日職／4台將同日上場 王柏融傷退、陽岱鋼美技

2019-04-29 23:50

全大運田徑／楊俊瀚領銜 台體大400接四連霸

2019-04-29 20:43

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-30 10:31

羽球／全團賽苗栗開打 戴資穎率合庫拚19連霸

2019-04-29 19:23

MLB／菜鳥球員卡 小葛雷諾賣破大谷翔平紀錄

2019-04-30 09:27

中職／藍寅倫大爆發 陳威成：大學被當做瘋子

2019-04-30 16:15

日職／王柏融下二軍 洪總：打到現在很有擋頭

2019-04-30 18:12

MiLB／老虎選秀狀元米茲 2A處女秀無安打比賽

2019-04-30 10:42

網球／跨界聯姻放閃 美網前冠軍嫁足球明星

2019-04-30 14:56

MLB／韋蘭德開季連7戰挨轟 不敵雙城吞下首敗

2019-04-30 15:50

NBA／因裁判失去冷靜 里拉德：我們抱怨太多

2019-04-30 17:46

中職／黃子鵬分享體能菜單 盼表現讓阿嬤驕傲

2019-04-29 19:11

謝國城青少棒／新明國中再獲LLB代表權 黃湋志連9年帶隊

2019-04-29 22:08

全大運游泳／終於給媽媽面子 陳志明當新科蛙王

2019-04-29 23:43

全大運／李智凱鞍馬小出槌 仍奪個人全能第二金

2019-04-30 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top