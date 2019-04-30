TOTO盃少棒／丁子坡完投領軍 台北市復仇新竹縣

2019-04-30 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



台北市先發投手丁子坡完投七局獲勝。記者吳敏欣／攝影 分享 facebook

最新比分及賽程

TOTO盃少棒賽第二天，實力相當的台北市和新竹縣在A組預賽短兵相接，在先發投手丁子坡完投七局的帶領下，台北市最終以6：4脫穎而出，將新竹縣打進敗部。

丁子坡其實一開賽就碰上亂流，被新竹縣前三棒敲出安打、丟掉兩分，不過後來連抓三個出局數，度過首局亂流，「他們打擊很好，被打正常，但我們打擊也不錯，只要我能壓制在一定的分數之內，相信我們都能打得回來。」

丁子坡後來整場共被敲出11支安打，比自家打線還多，但都能有效將失分降到最低最後以81球投完七局，生涯首度完投的他每局換場都帶著笑容跑回休息區，直說這場表現有90分，「很開心，就當做我們一定會贏，大膽去丟。」

台北市在兩周前的謝國城盃輸給新竹縣，因此丁子坡本就想自告奮勇投這場比賽，沒想到教練昨晚通知剛好是他先發，因此他也不會怯場，反而透過之前的對戰觀察到新竹縣打者的習性，「他們不太會打變化球，所以我今天投滑球比較多。」

台北市總教練賴敏男表示，不管擺什麼投手上去都會被打，所以我告訴丁子坡投準來就好，這個比賽外野距離比較長，球不好飛出去，外野手也都會幫忙守備。

以東園國小為班底的台北市率先取得兩勝，新竹縣則以一勝一敗落入敗部，明天將和高雄市決勝負。