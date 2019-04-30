中職／味全龍主場可能落腳嘉義 市長：展現棒球原鄉特色

2019-04-30 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



KANO首映當時在嘉義市，許多市民都參與踩街和觀賞電影。照／嘉義市府提供 分享 facebook 頂新集團職棒籌備處正式向中華職棒聯盟遞交加盟企劃書，味全龍回歸中職正式啟動。味全龍昨天宣布主場規劃將選在高雄、新竹、嘉義市及屏東其中的縣市。嘉義市長黃敏惠今天說，嘉義市的棒球原鄉、KANO精神等文化底蘊被業界所看重，因為他們知道廣大球迷的支持、城市對棒球的熱愛，才是運動經濟最寶貴的動能。

頂新集團董事長魏應充日前來嘉義市參訪棒球場，當時市府團隊積極邀請味全龍進駐，市府也改善各項硬體，迎接職棒球隊，如棒球場的設備再升級、KANO新特區營造、公共運輸交通與停車等相關配套規劃。

黃敏惠說，市府更希望藉由職棒進駐，能夠帶動整個運動經濟產值的發展，大家一起愛運動、看比賽、玩創意、招商引資與吸客。日據時代KANO創造了台灣棒球史的輝煌，「現在我們要賦予KANO新意義，讓更多人熱愛棒球，愛上嘉義市。」

黃敏惠2014年曾向導演魏德聖爭取KANO電影首映，黃說，KANO首映最終選在嘉義市，許多市民參與踩街、觀賞電影，整個城市都為KANO歡呼的情景，讓人熱血沸騰，也再次重現嘉農球隊光榮回嘉的場景。