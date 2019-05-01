企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

近期在台灣棒球迷之間最火熱議題，除了赴日職挑戰王柏融動態之外，就屬頂新集團確認將復活「味全」龍隊，從日前宣佈教練團、經營團隊等人事動作來看，可以看出頂新集團這次所展現企圖心與願景，不外乎就是試圖歸建上一代龍迷，讓他們找回當年在職棒黃金時代，熱愛這項運動時的初心，只是頂新集團這些舉動如果能夠提前20年，那麼現今的中華職棒是否還會是同樣風貌？

頂新集團當年若繼續保有味全龍，那麼現今的中華職棒是否還會是同樣風貌？ 圖／頂新集團提供 分享 facebook

上個世紀末1999年，頂新集團併購味全企業，當時經營高層認為當年職棒環境不佳，因此選擇解散這支剛剛完成三連霸的冠軍隊伍，且就算當時部分球員與廣大球迷如何挽回，但都無法打動當時頂新高層決心，百般無奈之下味全龍就此退出台灣棒球舞台。很多人一開始都會質疑頂新集團這次復活味全龍隊的決策，是否與試圖改變自家企業形象有關？其實，就算如此，這也是間接證明了職棒圈復甦契機，對於職棒長遠發展來說，都算好事。

企業願意以投資職棒來改善眾人對其觀感，本來就其來有自。職業運動隊伍本來就是與球團母企業形象有著密不可分關係，這也是為何放眼世界職業運動圈裡，能夠擁有一支職業球隊乃是許多企業爭先恐後且夢寐以求的願望。

成功職棒品牌形象不僅僅是能夠打動球迷，同時還要能夠引起贊助商與所有工作人員產生共鳴，最後進一步影響到主場所在地整個城市市民，能夠對這支球隊與其企業有所認同，這就是企業為何大力投資職業運動主因。也許只有在中華職棒，才會出現苦尋企業主經營職棒窘境。

已經解散中信鯨的母企業中國信託後來回歸職棒，是透過贊助的方式購買中職老牌球隊兄弟象隊的冠名權力，與鯨隊並無關係。 報系資料照 分享 facebook

但這也不能責怪企業主，在這過去20個寒暑裡，中華職棒走過不少風風雨雨，職棒形象一度跌入谷底，而且職棒入行門檻極高且保守，導致許多企業主就算想要經營職棒，但都被各種不同制度上原因而退卻。與過去許多消失職棒隊伍來說，龍迷算是幸福，雖然苦守寒窯20年，但稟持著「龍魂不滅」大旗結果，最終還是換來頂新集團洗心革面，願意復活這支眾人睽違已久的紅色軍團。

相較之下，於2008季末從中職版圖內蒸發掉的中信鯨隊，於1996年加入職棒時，當時還叫和信鯨的中信鯨可說也是展現出滿滿的信心與氣勢經營職棒，並且也一度打出不錯的戰績。可是最終也因為假球的因素喪失掉其主力球員，再加上原本經營團隊早已無心經營球隊，最後選擇解散這支曾經擁有殺人鯨打線且叱吒一時的中信球團。

不過，令人值得玩味的是，多年之後，中信鯨的母企業中國信託竟然選擇回歸職棒，但並不是如頂新集團般復活鯨隊，反而是透過贊助的方式購買中職老牌球隊兄弟象隊的冠名權，也就成為現今中信兄弟。

1999年三商虎四位球員戴龍水﹝左起﹞、陳該發、林仲秋及林岳亮身著末代球服亮相。 報系資料照 分享 facebook

這也許是未來企業在經營球隊，或是作出球隊的重大方針時所該考量之處，因為不管一支球隊戰績或是經營績效為何，永遠都會有一批球迷曾經為這支球隊付出過金錢、時間、淚水、熱情與青春，而身為職業球隊的主事者如果能夠設身處地的為球迷想，那已是為自家母企業扛起社會責任與改善企業形象邁向一大步了。

隨著中國信託、頂新集團以不同形式回歸中華職棒，當年因企業改變想法或是職棒環境不佳解散的老牌球隊還有三商虎與時報鷹，各自也都擁有一批死忠的球迷，或許現今要使得這兩支隊伍復活更不容易了，當時那股對這兩支球隊支持的熱情只能封存在心中，只是世事難料，端看三商及時報母企業的態度，看看未來是否有機會以不同形式來讓虎隊及鷹隊復活。