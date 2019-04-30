春季聯賽／大學最後一戰完投敗 高苑李建勳想拚中職

2019-04-30 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



美和科技大學今天在成棒春季聯賽以5：2擊敗高苑科技大學，奪下複賽首勝，戰績一勝一敗，高苑科大吞下二連敗，確定無法晉級決賽，高苑投手李建勳完投敗，大學最後一戰留下遺憾。

李建勳投119球撐完八局，被揮出八支安打、保送三次，飆出六次三振，失五分只有兩分自責。

高苑二局上攻下一分，李建勳二局下被揮出四支安打，加上隊友出現兩次失誤，失四分種下敗因，他說：「二局下出現亂流，被安打、暴投、失誤都出現，這確定是大學生涯最後一戰。」

李建勳表示，青棒階段有時投球會怕，大學這四年進步很多，對自己很滿意，完投紀錄應有三、四場以上，畢業後將參加中職選秀。

味全龍隊確定重返中職，成為職棒第五隊，李建勳認為，這對年輕球員挑戰職棒是好事，好選手不怕沒有空間，他說：「龍隊加入後，可增加打職棒的機會，不然很多球隊名額都滿了。」

高苑總教練陳威成早就設定讓李建勳完投，完全沒有換投的意思；陳威成表示，李建勳有完投能力，這場比賽也算代表作，球隊守備失誤太多造成輸球，大學球員的表現起伏較大。