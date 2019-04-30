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中職／首次薪資仲裁 周思齊、中信接受最終結果

2019-04-30 12:31聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

中華職棒今天上午召開薪資仲裁庭，中信兄弟球員周思齊（右）、領隊劉志威親自出席交會...
中華職棒今天上午召開薪資仲裁庭，中信兄弟球員周思齊（右）、領隊劉志威親自出席交會意見。記者蘇志畬／攝影
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中信兄弟球員、球員工會理事長周思齊提起中職史上第一次針對薪資的仲裁，中華職棒聯盟今天上午召開仲裁庭，周思齊、中信兄弟領隊劉志威親自出席交換意見，並在會後都表示，會接受最終的仲裁結果。

周思齊在去年球季結束後合約到期，談約過程不順，在今年2月27日提出薪資仲裁，經過兩個月時間才召開首次薪資仲裁庭，職棒球季早已開打，周思齊這段期間都以仲裁未決身分在場上打球。

仲裁委員於今天上午9時開議，審查雙方事前提出的書面資料，周思齊與球團代表劉志威則在早上10時進入會議室，就雙方爭議點交換意見，由仲裁委員進行最終決定。

根據中職仲裁規定，球員提出仲裁後，仲裁庭要在六個月內作出結論，但有望提前出爐，周思齊表示，仲裁委員願意全力促成，劉志威說，應該會盡快有結果。

身為球員提出薪資仲裁的第一棒，周思齊表示：「有點生疏，畢竟是第一次，委員也說這是史上第一次，未來會參考這次的結果，也是建立制度。」

作為球員工會理事長，周思齊認為這次有所突破，但仲裁制度還需要再加強，以其他先進棒球國家來說，都是在季前就談定薪資仲裁，劉志威也表示，中職制式合約關於薪資仲裁的規範要更詳細，未來在討論時才有基準點。

周思齊中職中信兄弟
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