新明國中再獲LLB台灣代表權 黃湋志連9年帶隊出征

2019-04-29 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市新明國中今拿下108年謝國城盃，全國青少棒錦標賽冠軍，連續4年獲得世界少棒聯盟 (LLB)亞太區次青少棒錦賽國家代表權。總教練黃湋志，連續9年披上中華隊戰袍帶隊出征，這個輝煌的紀錄，短期內恐怕無人能超越。

108年謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍戰，今天下午在嘉義縣稻江學院棒球場開打。桃園市新明國中出戰新北市二重國中。繼仁善國小勇奪108年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍後，新明國中一路過關斬將，在冠軍戰以6比1擊敗新北市二重國中勇奪冠軍，取得參加2019年世界少棒聯盟 (LLB)亞太區次青少棒錦標賽國家代表權。

桃園市新明國中已連續3年獲得世界少棒聯盟 (LLB)亞太區次青少棒錦標賽國家代表權，今(108)年帶著在107學年度教育部國中棒球聯賽硬式組2連霸的氣勢，在謝國城盃全國青少棒錦標賽勇奪冠軍，首戰就以5比0勝南投，第二場以10比2勝臺東，第三場以9比2擊敗高雄。

四強戰桃園新明和台中市互相廝殺，以7比4獲勝，順利挺進冠軍戰。今日冠軍賽終場，新明國中以6比1擊敗新北市二重國中，勇奪108年謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍及國家代表權。

新明國中黃湋志總教練表示，今天冠軍戰中選手都調整得不錯，打擊發揮實力，投手也表現非常沉穩，希望選手能在亞太區比賽前調整到最佳狀況，順利拿到亞太區冠軍，也感謝市府、學校及家長的支持，新明才能有這麼好的成績，高漢模及莊家維教練也辛苦了。

新明國中將於7月1日至7月7日代表臺灣，參加在中國大陸山東省舉行的2019年世界少棒聯盟 (LLB)亞太區次青少棒錦標賽，爭取亞太區代表權進軍美國密西根。