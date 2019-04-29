謝國城盃青少棒／桃園市奪冠 奪LLB次青少棒中華代表權

2019-04-29 22:15 中央社 台北29日電



108年謝國城盃全國青少棒賽冠軍戰，桃園市（新明）先發投手吳敬恩完投7局僅失1分，率隊以6比1擊敗新北市（二重），完成4連霸，取得LLB次青少棒中華代表權。

謝國城盃全國青少棒錦標賽為LLB世界少棒聯盟次青少棒賽國內選拔賽，桃園市隊為近年常勝軍，今天冠軍戰與新北市隊交手，投打都有發揮，先發投手吳敬恩投7局，雖被敲出8支安打，但僅失1分、表現亮眼，開路先鋒第一棒王緯綸抗壓性好，打擊表現穩定，也是總教練黃湋志口中的關鍵人物。

桃園市隊拿下冠軍、完成4連霸，黃湋志表示，新北市前幾戰打擊發揮不錯，是很好的隊伍，但昨晚有特別提醒球員，只要失分壓在5分以內，就有機會能贏，「先發投手表現可圈可點，他的抗壓性很好，也不會畏懼對手」。

吳敬恩昨晚得知將扛起冠軍賽先發，他說不會緊張、平常心面對，對於今天比賽表現最滿意的地方是控球，也感謝隊友幫忙打下分數，讓他可以投起來較放鬆。

完成謝國城盃青少棒賽4連霸，黃湋志將功勞歸給球員，「今年陣容雖然一開始不被看好，但過程中不斷給予球員們鼓勵、正能量，讓他們能夠放鬆去打」，他也感謝桃園市政府的全力支持、並特別感謝老師張滄彬的力挺。

桃園市拿下冠軍，取得LLB次青少棒中華代表權，將於7月先赴中國打亞太區比賽，爭取前進美國打世界賽資格，挑戰世界賽中華隊7連霸。