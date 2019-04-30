親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

政治獻金會說話！韓國瑜神話破滅？事實和想像不一樣

一加一大於二？林濁水：陳以真被馬同框 一加一等於零

運動筆記Namib Race 2019 倒數計時！感受波馬魅力
健行筆記20181201 草嶺古道大里-大溪線、鹿窟尾山【山旅】挑戰淡蘭北路的荒野 一 嶐嶺古道（上篇）
NBA球員Q&A- Rashard Lewis賽事懶人包 (4月29日)

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00Ramos

1993年俊國熊風光進軍中華職棒，只玩3年，俊國建設就陸續出脫股份給興農集團，退出職棒圈；和俊國熊攜手進入中職的時報鷹，受「黑鷹事件」假球案重擊，在中職打5年就走入歷史。

2003年國內職棒兩聯盟合併，台灣大聯盟的高屏雷公和台北太陽整併成一隊，由第一金控以廣告贊助取名義得冠名權，一年後即轉賣給達達企業集團，並更名La new熊。

中華聯盟和台灣大聯盟在2003年合併，職棒球團數從此開始縮水。 聯合報系資料照片
中華聯盟和台灣大聯盟在2003年合併，職棒球團數從此開始縮水。 聯合報系資料照片
分享

另兩支台灣大聯盟球隊則由誠泰銀行承接，後來更名誠泰COBRAS，前後撐了5年，最終轉賣給賽亞科技，隊名為米迪亞暴龍，結果爆發中職史上最不堪的打假球醜聞，整支球團從高層到教練、球員，許多人牽涉其中，米迪亞暴龍只玩1年就買單，至今職棒圈內從業人員無人願意再提起這段黑歷史。

2012年底義联集團接手興農牛，改名義大犀牛，不過只打4年就轉手，由富邦金控承接，更名富邦悍將至今。

說了一長串中職歷史，只想釐清一件事情，那就是30年以來總計14家企業進軍中職經營，扣除現在進行式的富邦金控，竟然有將近一半的企業只玩最少1年、最多5年就走人。

中華職棒進入第30個球季，來來去去許多球隊都走入歷史，多數的球團都撐不了5年，現...
中華職棒進入第30個球季，來來去去許多球隊都走入歷史，多數的球團都撐不了5年，現在的年輕球迷幾乎不知道米迪亞暴龍的曾經存在。 擷圖自中華職棒官網
分享

這就不得不感謝統一企業苦心經營30年，其間幾度因董事會反對有意解散球隊，最終仍撐了下來，如果不是統一，中職很難走到第30年。

當然，也得感謝兄弟飯店，當初在兄弟飯店董事長洪騰勝不但大力奔走創建中職，也在兄弟像經營職棒球隊24年，順利轉賣給中信金之後，這幾年仍默默耕耘國內軟式棒球。

還有，過去的興農，現在的Lamigo和中信，都投入大力資源和心力在職棒，沒有這幾家企業支持，台灣職棒很難出現榮景。

昨天頂新集團正式遞交新球隊加盟企劃書，新任領隊吳德威、總教練葉君璋與媒體見面談話，如果書面等程序審查沒問題，「味全龍」就能正式重返職棒圈，這讓球迷心情複雜。

喜的是，中職4隊規模走了10幾年，宛若一攤死水，終於注入第5隊味全龍這股活水，如果第5隊建軍順遂，而且還有許多紅利反饋，或許，球迷所企盼的第6隊在未來幾年內有機會成軍。

味全龍頂隊吳德威（右）和總教練葉君璋正式開始籌組全新的味全龍，也將為中職注入活水...
味全龍頂隊吳德威（右）和總教練葉君璋正式開始籌組全新的味全龍，也將為中職注入活水。 圖／頂新集團提供
分享

憂的是，頂新集團前幾年遭劣質油品事件重創企業形象，外界憂心這次頂新以「味全龍」之名藉中職洗白，相關永續經營計畫至今仍未出現，最糟的情況是玩幾年就退場，畢竟中職30年歷史，5年以內玩完的企業就將近一半，所以這層憂慮並非喜人憂天。

要注意的是，味全龍相隔20年再度復活，在網路上經常有球迷酸言酸語揶揄，如果頂新集團太在乎這些言論，做任何事情和決策都綁手綁腳，那麼，重返職棒之路將會相當艱辛。

另一方面要提醒，中職這30年「非常有心」玩職棒的企業其實不多，既然頂新集團願意重組職棒球隊，願意和現在4隊一起把國內職棒的餅做大，球迷應該用鼓勵和寬容的心迎接，而非用情緒性字眼謾罵，網路批判性言語和文字，頂新集團高層和工作人員都看在眼裡，相信他們若看到鐵定很受傷。

老球迷應該抱著愛跟寬容的心情向前走，對新球團給予更多的鼓勵和支持。 聯合報系資料...
老球迷應該抱著愛跟寬容的心情向前走，對新球團給予更多的鼓勵和支持。 聯合報系資料照片
分享

職棒非慈善事業，而是特許行業，台灣大企業這麼多，但有意組隊進軍中職的公司非常、非常少，盼球迷用鼓勵代替批判，給頂新更多揮灑空間，終極目標是建立健全的6隊規模，不是嗎？

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

中職／黃子鵬分享體能菜單 盼表現讓阿嬤驕傲

2019-04-29 19:11

中職／頂新繳交企劃書 聯盟：盡快開常務理事會

2019-04-29 14:33

中職／味全龍確定原名復活 選秀重點放大學球員

2019-04-29 13:39

中職／正式開弓！ 味全遞交企畫書、主場4選1

2019-04-29 11:32

從平成走向令和 日職新紀元四個觀賽看點

2019-04-29 10:03

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

中職／周董雙響砲 伯納讚「非典型」第一棒

2019-04-28 23:36

中職／翁瑋均再屠獅 猿6連勝與兄弟無勝差

2019-04-28 23:31

中職／黃恩賜4.2局退場 伯納：參考數據的選擇

2019-04-28 21:27

中職／羅里奇練投肋骨「啪」一聲 獅隊傷兵不斷

2019-04-28 21:21

中職／生涯兩勝都屠獅 翁瑋均認為運氣好

2019-04-28 18:44

中職／周思齊扛首棒敲雙響 中信六轟擊倒悍將

2019-04-28 18:42

中職／翁瑋均優質先發 猿奪本季最長6連勝

2019-04-28 17:56

中職／「與惡」台劇爆紅 林哲熹開球暴投喊再練1年

2019-04-28 16:59

中職／林勝傑二軍蹲2年 等到一軍機會就敲首安

2019-04-28 15:54

中職／黃子鵬斷連11場無失分：不是自己投倒就好

2019-04-28 15:46

中職／羅嘉仁假先發 沒抓到出局數被打退場

2019-04-28 15:43

中職／揮別諸事不順 悍將王正棠連2天敲三壘安

2019-04-28 15:08

中職／周思齊扛開路先鋒 伯納：利用上壘率優勢

2019-04-28 14:31

中職／幼獅林靖凱首安出爐 換來生涯首次先發

2019-04-28 13:47

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00

中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

2019-04-18 07:00

日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

2019-04-16 07:00

12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌

2019-04-15 07:00

日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調

2019-04-15 07:00

中職／告別超級打者聯盟 賽事更有可看性

2019-04-11 07:00

日職／怕不能隨地小便 比一朗更奇特的拒獎理由

2019-04-11 07:00

中職／兄弟遠來的和尚會練兵 悍將也可找洋教練

2019-04-10 07:00

日職／軟銀農場再出力 同創21世紀全壘打紀錄

2019-04-09 07:00

日職／熱身賽亮眼新秀 季賽多成一條蟲

2019-04-08 07:00

昔日高苑最強五虎將 如今同處十字路口

2019-04-08 07:00

中職／大王出走炒熱日職 國內票房危機浮現

2019-04-04 07:00

中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因

2019-04-03 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

日職／王柏融2支1提前退場 火腿打擊戰不敵軟銀

2019-04-29 17:08

NBA／「只想公平對待」 哈登不滿裁判哨音

2019-04-29 11:39

NBA／變陣「死亡五小」 柯爾：這是最佳陣容

2019-04-29 13:08

NBA／字母哥遭封鎖 皮爾斯大膽預言系列賽結果

2019-04-29 17:02

中職／正式開弓！ 味全遞交企畫書、主場4選1

2019-04-29 11:32

NBA／柯瑞頻陷犯規麻煩 柯爾求助柯瑞爸媽

2019-04-29 15:38

NBA／關鍵三分擊落火箭 柯瑞：幸好能投進

2019-04-29 18:18

NBA／杜蘭特季後賽太神 勇士教頭拿喬丹比擬

2019-04-29 11:08

羽球／125周史上最長！ 戴資穎寫球后紀錄

2019-04-29 09:08

NBA／技術犯規吹不停 勇士柯爾質疑禁賽規則

2019-04-29 08:18

NBA／霍福特鎖住字母哥 綠衫軍全隊喊讚

2019-04-29 10:07

快艇6戰逼出最強勇士 再戰火箭攻守拆招分析

2019-04-29 12:20

日職／陽岱鋼重回先發 飛撲美技獲掌聲

2019-04-29 17:24

日職／王柏融左腿緊繃退場 後天對決西武未知數

2019-04-29 19:17

日職／王柏融敲長打甩低潮 打擊率升至2成77

2019-04-29 17:26

NBA／杜蘭特真要去尼克？賣加州豪宅洩底

2019-04-29 18:47

MLB／春訓才簽6年肥約 紅襪塞爾開季5連敗最慘

2019-04-29 14:40

中職／味全龍確定原名復活 選秀重點放大學球員

2019-04-29 13:39

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-29 09:28

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-29 09:37

拳擊／國際拳王爭霸賽勝出 宋維傑力拚亞洲金腰帶

2019-04-29 15:10

日職／陳冠宇2.1局奪中繼點 宋家豪同場0失分

2019-04-29 16:05

MLB／羅培茲14K領軍 白襪飆20K平聯盟紀錄

2019-04-29 08:51

MLB／19歲又72天 藍鳥盧西亞諾近35年最年輕勝投

2019-04-29 08:15

MLB／洋基再多兩傷兵 近13戰仍有11勝

2019-04-29 18:11

滾球型投打都不吃香 凱柯、林子偉全受害

2019-04-30 07:00

NBA／柯瑞頻陷犯規麻煩 勇士隱憂

2019-04-29 23:54

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

全大運田徑／楊俊瀚領銜 台體大400接四連霸

2019-04-29 20:43

全大運田徑／最速警察接力隊 一面金牌等七年

2019-04-30 01:07

NBA／快艇雖敗猶榮 瑞佛斯：還是不希望到此為止

2019-04-29 18:52

MLB／洋基13人傷兵大隊 薪資達占團體39％

2019-04-30 06:25

羽球／全團賽苗栗開打 戴資穎率合庫拚19連霸

2019-04-29 19:23

巴塞隆納網賽／4強拍下蠻牛後 汀恩強勢捧冠

2019-04-29 12:10

捷報！疊杯世錦賽2金、2銅 台中林芮安世界第一

2019-04-29 13:16

MLB／今日戰績表 塞爾一勝難求紅襪不敵光芒

2019-04-29 14:48

日職／王柏融傷退 陽岱鋼美技

2019-04-29 23:50

春季聯賽／鄧蒔陽卸下球員身份：退役才知教練苦

2019-04-29 14:16

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

全大運田徑／謝喜恩再創最佳 歸功陳偉殷體能師

2019-04-29 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top