中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

1993年俊國熊風光進軍中華職棒，只玩3年，俊國建設就陸續出脫股份給興農集團，退出職棒圈；和俊國熊攜手進入中職的時報鷹，受「黑鷹事件」假球案重擊，在中職打5年就走入歷史。

2003年國內職棒兩聯盟合併，台灣大聯盟的高屏雷公和台北太陽整併成一隊，由第一金控以廣告贊助取名義得冠名權，一年後即轉賣給達達企業集團，並更名La new熊。

中華聯盟和台灣大聯盟在2003年合併，職棒球團數從此開始縮水。 聯合報系資料照片 分享 facebook

另兩支台灣大聯盟球隊則由誠泰銀行承接，後來更名誠泰COBRAS，前後撐了5年，最終轉賣給賽亞科技，隊名為米迪亞暴龍，結果爆發中職史上最不堪的打假球醜聞，整支球團從高層到教練、球員，許多人牽涉其中，米迪亞暴龍只玩1年就買單，至今職棒圈內從業人員無人願意再提起這段黑歷史。

2012年底義联集團接手興農牛，改名義大犀牛，不過只打4年就轉手，由富邦金控承接，更名富邦悍將至今。

說了一長串中職歷史，只想釐清一件事情，那就是30年以來總計14家企業進軍中職經營，扣除現在進行式的富邦金控，竟然有將近一半的企業只玩最少1年、最多5年就走人。

中華職棒進入第30個球季，來來去去許多球隊都走入歷史，多數的球團都撐不了5年，現在的年輕球迷幾乎不知道米迪亞暴龍的曾經存在。 擷圖自中華職棒官網 分享 facebook

這就不得不感謝統一企業苦心經營30年，其間幾度因董事會反對有意解散球隊，最終仍撐了下來，如果不是統一，中職很難走到第30年。

當然，也得感謝兄弟飯店，當初在兄弟飯店董事長洪騰勝不但大力奔走創建中職，也在兄弟像經營職棒球隊24年，順利轉賣給中信金之後，這幾年仍默默耕耘國內軟式棒球。

還有，過去的興農，現在的Lamigo和中信，都投入大力資源和心力在職棒，沒有這幾家企業支持，台灣職棒很難出現榮景。

昨天頂新集團正式遞交新球隊加盟企劃書，新任領隊吳德威、總教練葉君璋與媒體見面談話，如果書面等程序審查沒問題，「味全龍」就能正式重返職棒圈，這讓球迷心情複雜。

喜的是，中職4隊規模走了10幾年，宛若一攤死水，終於注入第5隊味全龍這股活水，如果第5隊建軍順遂，而且還有許多紅利反饋，或許，球迷所企盼的第6隊在未來幾年內有機會成軍。

味全龍頂隊吳德威（右）和總教練葉君璋正式開始籌組全新的味全龍，也將為中職注入活水。 圖／頂新集團提供 分享 facebook

憂的是，頂新集團前幾年遭劣質油品事件重創企業形象，外界憂心這次頂新以「味全龍」之名藉中職洗白，相關永續經營計畫至今仍未出現，最糟的情況是玩幾年就退場，畢竟中職30年歷史，5年以內玩完的企業就將近一半，所以這層憂慮並非喜人憂天。

要注意的是，味全龍相隔20年再度復活，在網路上經常有球迷酸言酸語揶揄，如果頂新集團太在乎這些言論，做任何事情和決策都綁手綁腳，那麼，重返職棒之路將會相當艱辛。

另一方面要提醒，中職這30年「非常有心」玩職棒的企業其實不多，既然頂新集團願意重組職棒球隊，願意和現在4隊一起把國內職棒的餅做大，球迷應該用鼓勵和寬容的心迎接，而非用情緒性字眼謾罵，網路批判性言語和文字，頂新集團高層和工作人員都看在眼裡，相信他們若看到鐵定很受傷。

老球迷應該抱著愛跟寬容的心情向前走，對新球團給予更多的鼓勵和支持。 聯合報系資料照片 分享 facebook

職棒非慈善事業，而是特許行業，台灣大企業這麼多，但有意組隊進軍中職的公司非常、非常少，盼球迷用鼓勵代替批判，給頂新更多揮灑空間，終極目標是建立健全的6隊規模，不是嗎？