日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

28日的比賽，養樂多靠著在前五局就打出的4支陽春全壘打攻下4分，中止了廣島的一波8連勝，這4轟分別是由荒木貴裕、青木宣親、巴倫汀(Wladimir Balentien)以及山田哲人擊出，其中青木、巴倫汀及山田更是繼25日以B2B2B(三連發)砲轟巨人王牌菅野智之後，今年第二次3人同場開轟，總計則是第3次，3人至今場場全勤，各項打擊數據也在聯盟前五名內，堪稱日職本季最具威脅力的234棒連線。

青木宣親(右)、山田哲人(左)及巴倫汀構成目前日職最具威脅力的234棒連線。 福耳攝影 分享 facebook

青木在開轟後，生涯在日職的全壘打總支數來到第99支，還差一支就能完成日職百轟。青木從04年日職初登場到11年前往美國挑戰大聯盟的8個球季中，曾三度拿下打擊王、兩次安打王及一次盜壘王，且有5個球季全壘打在10轟以上，算是射程中長程型的打者。12年赴美後打過7支球隊，6年下來出賽超過750場，平均打擊率在2成85，還有33轟及219分打點，雖然不像前輩松井秀喜、鈴木一朗等人有輝煌的成績，但表現在挑戰大聯盟的日本球員中已算不錯。

18年季前青木回到老東家養樂多，由於有很多球員赴美返日後表現與之前在日職時落差極大的狀況發生，因此有不少人對於青木的表現不抱太多期望，沒想到他上季出賽127場、567個打席，打出聯盟第4的3成27打擊率、162支安打、10轟以及個人生涯單季最高的67分打點，打擊表現與6年前赴美前幾乎沒有落差，除了盜壘剩下3次之外。青木回歸帶給養樂多的影響不只是在打擊的數據上，對於前兩季都在後段班的養樂多來說，他的經驗及領導能力或許對球隊幫助更大，養樂多能在上季後半段逆轉打進季後賽，他是一大關鍵。

青木宣親(右)返日後的打擊表現與赴美前幾乎沒有落差。 福耳攝影 分享 facebook

今年青木開季的狀況似乎比去年更好，開季至今26場全勤只有1場未先發，打擊率維持在高檔的3成37，上壘率也有4成17，都在聯盟前五名，出人意料的是青木目前已打出5轟，相較於去年全壘打未開張的4月，今年的長打火力令人期待，大有挑戰個人單季新高20轟的機會，青木年初也曾明確表示要以最年長的打擊王為今年度的目標，看起來他正順利地朝這目標前進中。

青木去年回到日職後，在5月3日的比賽補足規定打數到4000個打數，以3成29的打擊率擠下坐了25年寶座的李(Leron Lee)，成為日職生涯通算打擊王，而如改以一般計算打擊率時的4000個打席數來算的話，鈴木一朗則會以3成53遠遠超過其他對手，不過日職的規定是4000個打數，一朗雖只差不到一個球季份的400個打數，但他已表明不會回日職打球，目前看來，青木打擊狀況維持得很好，加上近幾年也很難出現擠下他的球員，青木的生涯打擊王寶座，應該能夠穩穩地坐上好幾年。