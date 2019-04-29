拳擊／國際拳王爭霸賽勝出 宋維傑想和「館長」切磋

2019-04-29 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



年僅21歲的屏東排灣族青年宋維傑（左），本月24日在大陸海南省，贏得國際職業拳王爭霸賽，獲得晉級IBO亞洲金腰帶門檻，可望成為職業拳擊界的台灣之光。圖／教練葉俊為提供 分享 facebook

年僅21歲的屏東排灣族青年宋維傑，本月24日在大陸海南省，贏得國際職業拳王爭霸賽，獲得挑戰IBO亞洲金腰帶門檻，可望成為職業拳擊界的台灣之光。教練團及選手們在外參加無數大小賽事，卻也感嘆職業拳擊在台灣因非重點項目，除選手培育相當不易，且缺乏訓練環境，若無企業贊助和學校場地，以及海外台商大力支持，很有今日成績。

宋維傑上週在國際職業拳王爭霸賽8回合賽事中，在拳擊場上與大陸戰車型選手周志軒對戰，卻因大陸裁判2次誤判，險些失去晉級IBO亞洲金腰帶資格，幸好在場台商台灣職業拳擊協會團長錢寶誠，以及2位國際裁判力挺申訴下，才扭轉結果。目前宋維傑已收到紐西蘭職業拳王的比賽邀請，待傷勢復原將擇期對戰。

教練葉品程說，培養一名職業拳擊選手至少得7年以上，職業拳擊在台灣沒有專屬訓練環境，且大部分訓手也因就業及兵役等考量，即使已打出不錯成績，卻也不得不向現實低頭。葉說雖然宋維傑在技術面表現不如國外選手，但原住民體具備先天爆發力及反應力，讓對手難以招架，確實是一大優勢。

教練葉俊維(左1)、葉品程（右1），相當看好宋維傑（右2）、洪嘉慶（左2）在職業拳擊競賽領域的表現。記者江國豪／攝影 分享 facebook

宋維傑回想起國中時期，因血氣方剛常與人打架，直到加入來義高中拳擊隊後，在教練葉品程、葉俊昌、葉俊維的指導下，才讓自己拳頭與力量找到發揮的舞台。宋說，有機會的話滿想跟「館長」陳之漢，交流拳擊心得及切磋。而宋的學長洪嘉慶（23歲）出身拳擊家庭，下個月18日，也將在台北體育館與泰國選手交手，力拼洲際青年金腰帶。

教練葉俊維說環境相當艱難，但貴人總是在關鍵時間伸手拉起整個拳擊隊，像是前總統府副秘書長陳哲男、南六企業董事長黃清山、麻神麻辣火鍋創辦人陳永盛，以及已故中央教會創辦人陳鴻明牧師等人大力贊助，才讓選手有足夠資源進行訓練。葉也提到在前教育部長杜正勝之子杜明夷引薦，才有機會前往大陸交流。另外，來義高中校長陳冠明對校友的支持更是不遺餘力，即使畢業多年，無私提供場地讓宋維傑與洪嘉慶等選手使用，現在更是他們更是來義高中拳擊隊，學弟妹們指標性的表率。

來義高中校長陳冠明（左），相當感謝南六企業董事長黃清山（右）對拳擊隊及選手培訓上的大力贊助。圖／教練葉俊為提供 分享 facebook

年僅21歲的屏東排灣族青年宋維傑（左），本月24日在大陸海南省，贏得國際職業拳王爭霸賽，獲得晉級IBO亞洲金腰帶門檻，可望成為職業拳擊界的台灣之光。圖／教練葉俊為提供 分享 facebook