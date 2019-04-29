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中職／味全龍確定原名復活 選秀重點放大學球員

2019-04-29 13:39聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

味全龍領隊吳德威（右）。記者吳敏欣／攝影
味全龍領隊吳德威（右）。記者吳敏欣／攝影
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頂新集團今天正式向中職聯盟遞交加盟企劃書，確認將以「味全龍」為隊名復出，總教練葉君璋也透露，以全新球隊的狀況來看，選秀方向會以大學生比例多一點點。

領隊吳德威今天向媒體確認，味全龍將以本尊復活，至於隊徽將會重新設計，「現在四隊的LOGO都滿好滿一致的，看起來比較兇猛，我們會去學習，順利的話，六月正式加盟當天會公布新隊徽。」

味全龍若順利完成加盟，下一步就是參加七月選秀，葉君璋表示，「因為現在還不知道什麼人出來選，以我們狀況大學生比例需要多一點點，比較有經驗，穩定性也比較夠，以一個新組球隊來講大學生比較優。」

至於是否也會吸收具有職棒經驗的自由球員做為陣中老將，葉君璋回應，「事實上有接觸一些，但因為現在還沒通過加盟，還不方便選手是哪些人說出來，但通過後會動作加快，確實已經有在動作。」教練團成員也還沒完全到位，葉君璋表示沒有特別以味全班底，適合的話都會去考慮。

雖然企劃書中載明主場將從新竹、高雄、嘉義和屏東四地選一，吳德威也直言和新竹市政府之間「郎有情妹有意」，但也有可能在第一年以全國巡迴看票房數據再評估，「就算新竹公共工程一切都很順利，可能也不會60場都在新竹，讓全國看球權平等。」

葉君璋味全龍選秀
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