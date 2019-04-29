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日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00Hiyan

旅日好手王柏融在昨天出戰軟銀三連戰的第二場比賽，擔任先發第五棒，3打數沒有安打還苦吞2次奪三振，只靠著觸身球上壘，對軟銀連續2場比賽沒有安打，打擊率下滑到0.273。

以一名新加入的外籍打者來說，王柏融的打擊成績能夠維持在中上水準，相信會給剛起步的他帶來不少信心。另外一方面，目前太平洋聯盟各隊普遍缺乏強力左投，也對他帶來不少利多。不過等到跨聯盟交流戰開打，屆時對王柏融來說將是另外一番新的考驗。

在6月份交流戰時，王柏融將會陸續遇到央聯頂尖左投，對他來說會是很大的考驗。 聯合...
在6月份交流戰時，王柏融將會陸續遇到央聯頂尖左投，對他來說會是很大的考驗。 聯合報系資料照片
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截至4月27日為止，洋聯投手排行榜第一名是王柏融在日本火腿的隊友有原航平，他的防禦率低到僅有0.51。前10傑除了剛補足投球局數的大竹耕太郎（軟銀）之外，清一色是右投手。另外，固定排在先發輪值，剛因為投球局數不足而消失在排行榜的也只有辛島航（樂天）以及洋投艾伯斯（Andrew Albers；歐力士）2人。勝投排行榜也是有類似的「左弱」現象，最多勝是辛島航的2勝。明顯地可以看出洋聯缺左投的現狀。

如果跟中央聯盟相比，太平洋聯盟的左弱更加突顯。中央聯盟防禦率王是今永昇太（2勝1敗、防禦率1.18），第二名也是一名左投，來自廣島鯉魚隊的三年級生床田寬樹（防禦率1.83），他已經拿下央聯第一的4勝。投手排行榜前10傑之中還包括了巨人洋投梅西迪斯（C. C. Mercedes；3勝1敗、防禦率2.54）、大野雄大（1勝1敗、防禦率2.60）。

另外固定在先發輪值的左投手還有巨人隊菜鳥高橋優貴（2勝0敗、防禦率1.10）以及岩貞祐太（1勝3敗、防禦率4.28）、笠原祥太郎（2勝0敗、防禦率2.75）、濱口遙大（1勝1敗、防禦率1.71）、中日新洋投羅梅洛（Enny Romero；2勝0敗、防禦率0.95）等人。如果2016年澤村賞投手強森（Kris Johnson）以及去年13勝的賈西亞（Onelki García）兩大洋投回復正常水準，整個中央聯盟的左投群陣容將更加壯觀。

Hiyan製表
Hiyan製表
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兩聯盟左投戰力的差距，在菊池雄星離開西武隊之後更加擴大。2017-2018年洋聯連續兩年投手排行榜前10傑只有菊池雄星一名左投，再往前推2016年也只多了剛從美國返回軟銀的老將和田毅。菊池雄星今年轉戰美國大聯盟，常觀看日本太平洋聯盟賽事轉播的球迷應該可以發現，幾乎難見具有壓制力的先發左投手。加上去年一鳴驚人，一度列為新人王熱門的田嶋大樹也因傷提前進場維修，今年至今尚未在一軍露面，導致了左腕不足問題持續加速。

在這樣的情況之下，王柏融身處「左打天堂」的洋聯，發揮上自然能夠更加得心應手。王柏融面對右投共76打數，擊出23支安打，有12分打點，對右投打擊率高達0.303，唯一的全壘打也是自右投手吉田一將手中擊出。不過，王柏融碰到左投時有一大段落差，總計23個打數僅4支安打、2分打點，對左投打擊率是偏低的0.174。

王柏融的考驗將會從6月的跨聯盟交流戰開始。當面對左投手質與量都高出一截的央聯球隊，大王必須找到克服「懼左症」的問題。

王柏融

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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