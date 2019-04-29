日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

旅日好手王柏融在昨天出戰軟銀三連戰的第二場比賽，擔任先發第五棒，3打數沒有安打還苦吞2次奪三振，只靠著觸身球上壘，對軟銀連續2場比賽沒有安打，打擊率下滑到0.273。

以一名新加入的外籍打者來說，王柏融的打擊成績能夠維持在中上水準，相信會給剛起步的他帶來不少信心。另外一方面，目前太平洋聯盟各隊普遍缺乏強力左投，也對他帶來不少利多。不過等到跨聯盟交流戰開打，屆時對王柏融來說將是另外一番新的考驗。

在6月份交流戰時，王柏融將會陸續遇到央聯頂尖左投，對他來說會是很大的考驗。 聯合報系資料照片 分享 facebook

截至4月27日為止，洋聯投手排行榜第一名是王柏融在日本火腿的隊友有原航平，他的防禦率低到僅有0.51。前10傑除了剛補足投球局數的大竹耕太郎（軟銀）之外，清一色是右投手。另外，固定排在先發輪值，剛因為投球局數不足而消失在排行榜的也只有辛島航（樂天）以及洋投艾伯斯（Andrew Albers；歐力士）2人。勝投排行榜也是有類似的「左弱」現象，最多勝是辛島航的2勝。明顯地可以看出洋聯缺左投的現狀。

如果跟中央聯盟相比，太平洋聯盟的左弱更加突顯。中央聯盟防禦率王是今永昇太（2勝1敗、防禦率1.18），第二名也是一名左投，來自廣島鯉魚隊的三年級生床田寬樹（防禦率1.83），他已經拿下央聯第一的4勝。投手排行榜前10傑之中還包括了巨人洋投梅西迪斯（C. C. Mercedes；3勝1敗、防禦率2.54）、大野雄大（1勝1敗、防禦率2.60）。

另外固定在先發輪值的左投手還有巨人隊菜鳥高橋優貴（2勝0敗、防禦率1.10）以及岩貞祐太（1勝3敗、防禦率4.28）、笠原祥太郎（2勝0敗、防禦率2.75）、濱口遙大（1勝1敗、防禦率1.71）、中日新洋投羅梅洛（Enny Romero；2勝0敗、防禦率0.95）等人。如果2016年澤村賞投手強森（Kris Johnson）以及去年13勝的賈西亞（Onelki García）兩大洋投回復正常水準，整個中央聯盟的左投群陣容將更加壯觀。

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兩聯盟左投戰力的差距，在菊池雄星離開西武隊之後更加擴大。2017-2018年洋聯連續兩年投手排行榜前10傑只有菊池雄星一名左投，再往前推2016年也只多了剛從美國返回軟銀的老將和田毅。菊池雄星今年轉戰美國大聯盟，常觀看日本太平洋聯盟賽事轉播的球迷應該可以發現，幾乎難見具有壓制力的先發左投手。加上去年一鳴驚人，一度列為新人王熱門的田嶋大樹也因傷提前進場維修，今年至今尚未在一軍露面，導致了左腕不足問題持續加速。

在這樣的情況之下，王柏融身處「左打天堂」的洋聯，發揮上自然能夠更加得心應手。王柏融面對右投共76打數，擊出23支安打，有12分打點，對右投打擊率高達0.303，唯一的全壘打也是自右投手吉田一將手中擊出。不過，王柏融碰到左投時有一大段落差，總計23個打數僅4支安打、2分打點，對左投打擊率是偏低的0.174。

王柏融的考驗將會從6月的跨聯盟交流戰開始。當面對左投手質與量都高出一截的央聯球隊，大王必須找到克服「懼左症」的問題。