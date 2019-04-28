日職／王柏融菜鳥球季滿月 打擊率居洋聯第9

2019-04-28 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



日好手王柏融。 聯合報系資料照 分享 facebook

「大王」王柏融轉戰日職第一個球季，今天對軟銀隊之戰結束，剛好打滿一個月，打擊率2成73在太平洋聯盟排名第九，西武隊森友哉3成69暫居龍頭。

王柏融不只打擊率排名第九，27支安打也和日本火腿隊友西川遙輝並列洋聯第九，14分打點和其他四名打者並列11。

日職新球季3月29日開打，王柏融從開幕戰對決歐力士隊開始，每場比賽都未缺席，昨天、今天在札幌巨蛋和軟銀隊交手，也是第九個系列賽，開季前25戰不是三棒就是五棒，守位以左外野為主，

火腿今天4：0擊敗軟銀，三連戰前兩戰扯平，開季前五場對戰2勝1和2敗也是平手局面，王柏融近兩戰七個打數掛零，吞下五次三振，打擊率從2成96降到2成73，不但仍在火腿排名第二，只落後大田泰示的2成95（洋聯第六）。

攤開王柏融在日職第一個月的表現，算是洋聯打擊排名前十的常客，最高衝到第五，打擊率曾經三度超過三成，最高是4月7日對西武隊三打數一安打後，達到3成14。

火腿目前戰績12勝2和11敗，勝率5成22和西武並列洋聯第三，落後排名榜首的軟銀1.5場勝差。

火腿打了25場比賽，只出現13支全壘打，產量是日職12隊最少，落後砲火最凶的巨人隊多達22支，王柏融唯一開轟紀錄是4月17日對歐力士隊之戰，七局上轟出兩分砲。