中職／羅里奇練投肋骨「啪」一聲 獅隊傷兵不斷

2019-04-28 21:21 中央社 桃園28日電



中華職棒統一7-ELEVEn獅隊28日與Lamigo桃猿隊交手，但先發投手羅里奇賽前練投左肋骨有異狀，只好臨時換將；野手林勝傑比賽守備時受傷，兩人都需進一步檢查，傷兵又增，讓總教練黃甘霖（圖）好頭疼。中央社 分享 facebook 統一獅隊近期戰績不佳，傷兵問題更讓總教練黃甘霖頭疼，今天與Lamigo桃猿隊交手，先發投手羅里奇賽前練投左肋骨出現「啪」聲，臨時換將，野手林勝傑也受傷，都需進一步檢查。

中職統一獅隊近期頻傳傷兵，20日比賽一口氣傷了4人，主力打者陳傑憲受傷對打線有不小的影響，26日野手陳鏞基傷退，經檢查為脊椎發炎，今天比賽再添2名傷兵。

獅隊今天先發名單上由洋投羅里奇先發，但總教練「蔗總」黃甘霖表示，賽前羅里奇熱身完後，進到牛棚投第一顆球，聽到左邊肋骨出現「啪」聲，之後有呼吸困難的狀況，臨時決定由王玉譜接替登板。

野手林勝傑昨天生涯首度升上一軍，也在比賽中代打上場、敲出生涯首安，今天排入先發打序中、守左外野，但5局守備時撞到牆上、倒地不起，被擔架抬下場，初步判定為右側肋骨附近受傷，馬上送醫院檢查。

黃甘霖表示，羅里奇左邊肋骨附近疑似拉到，但詳細狀況還是要等檢查完才知道，至於林勝傑也需等檢查結果出爐後，才能決定下一步。

王玉譜今天接替上場投球，但因為賽前繳交的攻守名單上，先發投手為羅里奇，即使羅里奇一球未投，王玉譜還是只能算後援上場。王玉譜今天比賽前半段展現不錯壓制力，但4局投完後左手手指出現水泡，5局續投連投2次保送後，被換下場。