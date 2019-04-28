中職／生涯兩勝都屠獅 翁瑋均認為運氣好

2019-04-28 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



桃猿隊先發投手翁瑋均主投6.2局，被擊出7支安打失兩分，拿下勝投，也獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影 分享 facebook

Lamigo桃猿隊今天在桃園主場11：3擊敗統一獅隊，拚出六連勝，20歲投手翁瑋均先發6.2局失兩分，以優質內容奪下本季第二勝，也是對獅隊二連勝，他在賽後很客氣說：「兩場都贏獅隊，運氣好。」

翁瑋均在去年中職選秀會首輪被猿隊挑中，今年3月31日初登板，在台南球場只被揮出兩支安打、失兩分，生涯首勝到手，接下來兩戰不敵中信兄弟、富邦悍將隊，今天再度擊敗獅隊。

翁瑋均今天用102球完成任務，生涯首次單場投球數破百，被揮出七支安打、保送兩次，七安中就被獅隊開路先鋒陳重羽包辦三安，他說：「陳重羽打得很好，想法都被他抓到。」

翁瑋均表示，此役直球較好，對戰狀況感覺不錯，沒想到會獲選單場MVP。

猿隊投手翁瑋均（中）再度屠獅，生涯兩勝都來自獅隊。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

猿隊總教練洪一中認為，翁瑋均之前以變化球為主，直球比較不好，這場比賽直球投到第七局還很平均，相信他的表現會愈來愈好。

猿隊捕手廖健富說：「明顯看得出來，翁瑋均面對打者有自信，投球位置不錯，壘上有人節奏也很確實，他的直球一直不錯。」

廖健富七局下從獅隊中繼投手郭恆孝的手中轟出三分砲，本季首轟出爐；他表示，對長打不急，自然發生就好，太刻意想這件事會造成反效果，確實擊球最重要。