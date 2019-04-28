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影／中職桃猿擊敗統一獅 翁瑋均獲MVP

2019-04-28 18:25聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

Lamigo猿隊今天在主場迎戰統一7-ELEVEn隊，桃猿隊先發投手翁瑋均主投6.2局，被擊出7支安打失兩分，拿下勝投 ，對戰獅隊先發兩場都成功克獅，也獲選單場最有價值球員；猿隊第七棒朱育賢擊出兩支安打，帶有三分打點，第八棒補手廖健富則擊出在七局下轟出的三分全壘打在內的三支安打，林立單場有4支安打，平個人單場安打紀錄；終場桃猿隊以11比3擊敗統一獅，統一對戰Lamigo吞下4連敗，Lamigo則取得6連勝。

桃猿隊廖健富在七局下擊出三分全壘打。記者侯永全／攝影
桃猿隊廖健富在七局下擊出三分全壘打。記者侯永全／攝影
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猿隊林立單場有4支安打，平個人單場安打紀錄。記者侯永全／攝影
猿隊林立單場有4支安打，平個人單場安打紀錄。記者侯永全／攝影
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桃猿隊先發投手翁瑋均主投6.2局，被擊出7支安打失兩分，拿下勝投，也獲選單場最有...
桃猿隊先發投手翁瑋均主投6.2局，被擊出7支安打失兩分，拿下勝投，也獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
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猿隊朱育賢擊出兩支安打，帶有三分打點。記者侯永全／攝影
猿隊朱育賢擊出兩支安打，帶有三分打點。記者侯永全／攝影
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朱育賢統一獅
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