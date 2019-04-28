中職／羅嘉仁假先發 沒抓到出局數被打退場

2019-04-28 15:43 中央社 新北28日電



羅嘉仁。 報系資料照 分享 facebook

富邦悍將今天對上中信兄弟，派出羅嘉仁假先發，不過1個人次都沒解決就被打退場。至於去年就使用過假先發的兄弟，總教練伯納說，近期不考慮用，相信先發不穩只是暫時的。

羅嘉仁本季在牛棚表現不穩定，之前出賽2場，先是投0.2局被敲1支安打，投2次保送，第2場則是投1局，被詹子賢敲陽春砲。

悍將總教練陳連宏賽前表示，「想讓羅嘉仁試試看，想找回他的信心，之前控球比較不穩定」。至於之後會不會再採用假先發策略，陳連宏指出，如果天氣變熱，投手體力會消耗比較多，就會考慮。

不過羅嘉仁此戰首打席就被周思齊轟出陽春砲，接著被王威晨敲安打，也投出保送，再被陳子豪敲安打失第2分，1個人次都沒解決就退場，由林晨樺接手，伍鐸則按照計畫於第2局上場。

兄弟暫不考慮假先發

去年兄弟率先採用假先發戰術，針對悍將今天的投手安排，兄弟總教練伯納說：「這是一個很好的點子，有道理的事情就值得做，讓投手在比賽一開始壓力沒這麼大的時候先上去投，真正的先發投手再吃掉後面的局數。」

雖然近期兄弟先發投手不穩定，但伯納近期內並沒有考慮使用假先發，昨天楊志龍僅投4.2局，被敲出13支安打，失11分含10責失，不過伯納說：「先發投手一定會有很爛的比賽，球季這麼長，難免有狀況，相信他下一場就會恢復身手。」