中職／黃子鵬斷連11場無失分：不是自己投倒就好

2019-04-28 15:46 中央社 桃園28日電



猿隊黃子鵬中止開季連11場出賽無失分。 聯合報系資料照 分享 facebook

中職Lamigo桃猿隊側投手黃子鵬，昨天與統一獅隊比賽後援登板掉分、中止開季連11場出賽無失分。黃子鵬表示，無失分不會是壓力，「要破也要破得漂亮，不要是自己投倒」。

桃猿隊黃子鵬是球隊本季目前為止最穩定的牛棚戰力，昨天賽前連11場出賽無失分，有機會挑戰獅隊牛棚教練高建三，在球員時期2012年寫下的開季連15場出賽無失分的中職紀錄。

昨天比賽黃子鵬8局後援登板，投到9局接連被敲4支安打掉分，中止連續出賽場次無失分紀錄，黃子鵬提到，一直維持無失分其實不會是壓力，「我每天都告訴自己今天一定會破，但要破也要破得漂亮，不要敗在自己手中」。

黃子鵬解釋「漂亮」的意思，他提到，昨天接連被獅隊打出4支安打是對手打得好、沒話說，後援投手每天都必須面對可能失分的危機，只希望不是因為自己控球不穩、一直投保送，送給對手分數，「投給他們打，打得好、是對手厲害」。

對於連續出賽場次無失分紀錄，黃子鵬表示，其實完全不知情，每天上場都做好自己的本分，會不會失分、有沒有紀錄，就當成老天爺給的獎勵，每場比賽都去檢討不好的地方，每次出賽想辦法幫助球隊降低傷害。

昨天出賽失分，黃子鵬不忘感謝學長林柏佑幫忙守住，也感謝林泓育打出追平比數陽春砲。黃子鵬本季目前後援出賽12場，總計投13.1局、失掉1分責失分，防禦率0.68。