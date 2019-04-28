中職／揮別諸事不順 悍將王正棠連2天敲三壘安

2019-04-28 15:08 中央社 新北28日電



富邦悍將王正棠雖然開季3度受傷，不過前2天都在首打席就敲三壘安打，讓悍將總教練陳連宏稱讚他是帶起攻勢的關鍵角色。 聯合報系資料照 分享 facebook

富邦悍將王正棠雖然開季3度受傷，不過前2天都在首打席就敲三壘安打，讓悍將總教練陳連宏稱讚他是帶起攻勢的關鍵角色，擔任開路先鋒的他也嘗試盜壘，利用自己的速度優勢。

包括昨天和26日各1支三壘安打，以及去年中職首安就是三壘安打，目前王正棠已經累積5支三壘安打，對此王正棠今天說：「我把球打出去就會全力衝，有機會就往三壘跑，不過三壘安打運氣也是滿重要的。」

悍將總教練陳連宏也稱讚王正棠，這幾場比賽都先由他把氣勢打起來，表現非常好。王正棠則說，就是先想辦法上壘，希望每天都能有這樣的表現。

本季王正棠擔任第1棒共27打數，敲出7支安打，上壘率3成10，不過目前盜壘2次並不多，王正棠說：「其實隊友也都跟我說，對我的速度有信心，速度這麼快，不跑很浪費，所以我也會去問學長盜壘技巧，重點是不要害怕失敗。」

近期王正棠運氣不佳，開季前被球打中頭導致腦震盪，到4月初為了接球腳受傷，再到上星期守備練習時，被不規則彈跳球擊中左眼下方，每當手感加溫時就受傷。王正棠說：「每次都要等受傷好，難免有影響，但只能多打一點、多接一點，趕快把感覺找回來，現在眼睛也沒有大礙了。」