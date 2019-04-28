中職／林勝傑二軍蹲2年 等到一軍機會就敲首安

2019-04-28 15:54 中央社 桃園28日電



中職統一獅隊24歲野手林勝傑，二軍蹲兩個球季，27日上到一軍、初亮相代打敲出生涯首安，他笑說：「首安球拿回來，現在還放在包包中，會留在家裡當紀念」。 中央社 分享 facebook

中職統一獅隊24歲野手林勝傑，二軍蹲2個球季，昨天上到一軍、初亮相代打敲出生涯首安，比別人多花點時間。他說，看到更年輕球員上到一軍是激勵，「他們可以我相信我也行」。

林勝傑2017年選秀第7輪被獅隊選進，2017年僅在二軍出賽7場，去年整季在二軍磨練，直到昨天才升上一軍，與Lamigo桃猿隊比賽9局代打上場，生涯首安馬上出爐，他笑說：「首安球拿回來，現在還放在包包中，會留在家裡當紀念。」

林勝傑先讀大學才進職棒，又花了較多時間才等到上一軍的機會，近年許多高中應屆畢業生一進到職棒，就陸續在一軍舞台打出好成績，林勝傑坦言，一開始會心急，但也告訴自己把本分做好，就會有機會。

看著比自己年輕的球員上到一軍舞台，林勝傑直言：「是激勵，他們可以做到，我相信我也可以。」

林勝傑去年二軍出賽打擊成績不算理想，今年二軍出賽8場、打擊率2成50。獅隊近期傷兵不斷，林勝傑得到機會上到一軍，總教練黃甘霖表示，林勝傑在二軍的打擊數據雖然不是最突出，但觀察他過往多是拉打，今年打擊方面有做調整，落點更平均，「讓他上來試試，搞不好有不錯的結果」。

林勝傑提到，之前想法太多，一直想追求長打，後來學長提醒，調整心態放開打，收到不錯的效果。

談起一軍生涯初亮相，林勝傑透露，20日收到通知要上一軍隨隊，昨天正式升上一軍，比賽後半段一直在幻想，「如果現在是我上去面對桃猿投手黃子鵬要怎麼打，沒想到真的被叫上場代打」。他提到，在場邊準備時有點緊張，告訴自己要平常心，「打出首安很興奮」。