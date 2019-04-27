親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
智財權與運動
運動筆記2020前一定要知道的跑步appZEPRO CITY RUN 城市路跑 台中場試跑介紹
健行筆記【步道‧部道特派員】台東長濱三日小旅行【裝備】裝備偏好大對決 結果出爐
NBA賽事精華- 勇士 vs. 快艇 (4月27日)今日五大好球 (4月27日)

中職／潘威倫優質先發無關勝敗 猿教頭讚：很會玩球

2019-04-27 23:27中央社 桃園27日電

中職統一獅隊27日在桃園與Lamigo桃猿隊交手，獅隊先發投手潘威倫7局優質先發...
中職統一獅隊27日在桃園與Lamigo桃猿隊交手，獅隊先發投手潘威倫7局優質先發，有效壓制對手打線，於球隊平手時退場，無關勝敗。 中央社（統一獅隊提供）
分享
統一獅隊今天與Lamigo桃猿隊交手，獅隊先發投手潘威倫7局優質先發，有效壓制對手打線，桃猿隊總教練洪一中說：「他是很會玩球的投手。」獅隊延長賽輸球、賽後戰績墊底。

中職統一獅隊近期戰績不理想，今天與桃猿隊交手，由老經驗投手潘威倫先發，潘威倫前5局都沒讓桃猿隊打者拿下分數，直到6局接連被敲安打失掉1分，7局優質先發，被敲5支安打，投出5次三振，球隊平手時退場、無關勝敗。

桃猿隊比賽前半段打線受制，洪一中說，潘威倫球速雖然沒有年輕時候快，但是很有經驗的投手，「看到在場上投球，就可以感覺出來他是很會玩球的投手」。

獅隊今天比賽都是先取得領先，但又被扳平比數，兩隊9局打完僵持不下，延長賽12局上半，2人出局後獅隊郭阜林遭頭部觸身球保送，潘武雄敲出中外野方向飛球，第一時間被判定為接殺出局，獅隊提出電視輔助判決後，改判為球先落地，還潘武雄安打，也讓獅隊延續攻勢，靠著蘇智傑適時安打，幫助球隊送回超前分。

當時電視輔助判決花了一段時間，改判後兩隊總教練都再上場與主審確認，洪一中表示，上場只是要確定原先在一壘的跑者郭阜林是上到二壘還是三壘，裁判解釋當時判出局時郭阜林已經跑過三壘壘包，因此判定跑者上到三壘。

這場比賽耗時4小時36分鐘，桃猿隊12局下半追分，靠著林立再見3分砲以6比3拿下勝利；獅隊吞下近期3連敗，賽後戰績掉到最後一名。

潘威倫郭阜林
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

中職／猿隊三度落後扳平 林立三分砲致勝

2019-04-27 21:47

中職／林立首支再見全壘打 生涯前所未有的表現

2019-04-27 22:34

中職／陳仕朋生涯代表作 8局失2分凍結中信打線

2019-04-27 20:48

中職／富邦也要「假先發」 羅嘉仁將首度先發

2019-04-27 17:21

中職／富邦悍將重裝上陣 楊元慶溜溜球開球美技驚豔

2019-04-27 23:24

味全龍籌備加快腳步 訓練基地考慮落腳屏東

2019-04-27 18:43

高球／富邦仰德長春日巡賽 鍾春興、蔡啟煌1桿之差緊追

2019-04-27 18:32

中職／施子謙一勝難求 投教鄭博壬：沒那麼差

2019-04-27 16:56

中職／陳鏞基脊椎發炎進傷兵 買嘉儀急上一軍遞補

2019-04-27 16:53

MiLB／朱立人本季第3轟出爐 張育成貢獻1分打點

2019-04-27 12:04

中職／遭球吻中蛋3次 陳重羽想購國外最新護檔

2019-04-27 08:07

中職／王溢正復仇 猿主場耍獅

2019-04-27 00:50

中職／方克偉首先發蹲捕 悍將就伏象

2019-04-27 00:44

中職／白天打高球晚上看棒球 長春日巡賽選手很High

2019-04-26 23:49

中職／王溢正優質先發宰獅 猿隊4連勝

2019-04-26 23:23

中職／方克偉首出賽開轟 自己也嚇一跳

2019-04-26 22:41

中職／出手角度拉高 羅力才能變回羅力

2019-04-26 22:12

中職／羅力首勝加方克偉首轟 悍將隊擊敗兄弟

2019-04-26 21:30

中職／16年老將高國慶 首度推出個人商品

2019-04-26 18:37

中職／本季首度上一軍 方克偉先發蹲捕

2019-04-26 18:16

中職／許基宏移防外野？前一次守外野是小4

2019-04-26 17:58

中職／王漢、布雷新入團？統一獅隊說分明

2019-04-26 17:44

影／中華職棒開打！中信兄弟啦啦隊長腿正妹教防竊口訣

2019-04-26 15:06

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00

中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

2019-04-18 07:00

日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

2019-04-16 07:00

12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌

2019-04-15 07:00

日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調

2019-04-15 07:00

中職／告別超級打者聯盟 賽事更有可看性

2019-04-11 07:00

日職／怕不能隨地小便 比一朗更奇特的拒獎理由

2019-04-11 07:00

中職／兄弟遠來的和尚會練兵 悍將也可找洋教練

2019-04-10 07:00

日職／軟銀農場再出力 同創21世紀全壘打紀錄

2019-04-09 07:00

日職／熱身賽亮眼新秀 季賽多成一條蟲

2019-04-08 07:00

昔日高苑最強五虎將 如今同處十字路口

2019-04-08 07:00

中職／大王出走炒熱日職 國內票房危機浮現

2019-04-04 07:00

中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因

2019-04-03 07:00
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特轟50分相助 勇士6戰淘汰快艇

2019-04-27 12:48

NBA／已盡力防杜蘭特 快艇賽後豁達而笑

2019-04-27 16:35

日職／王柏融4支0還吞3K 火腿不敵軟銀

2019-04-27 16:15

NBA／杜蘭特攻50分晉級 柯爾：他就是終極武器

2019-04-27 15:50

NBA／勇士狀況不如過往 火箭總管：只是厭倦

2019-04-27 09:08

NBA／杜蘭特傳加盟尼克 哈里斯引多隊關注

2019-04-27 12:10

NBA／暫停訪談只為勉勵對手 格林盛讚哈瑞爾表現

2019-04-27 15:20

MLB／遊騎兵投手連環傷 黃暐傑重返大聯盟

2019-04-27 08:22

NBA／勇士G6出招變陣 李文斯頓擔任先發

2019-04-27 10:23

NBA／半場轟38分助隊領先 杜蘭特差1分平紀錄

2019-04-27 11:40

NBA／波總再1勝登史上第2 馬刺G7為教頭拚紀錄

2019-04-27 10:09

NBA／雷納德展現殺手特質 暴龍無懼迎戰76人

2019-04-27 10:43

NBA／對抗雷納德居下風 76人教頭力挺西蒙斯

2019-04-27 11:04

NBA／華頓性侵案疑雲 聯盟派「娘子軍」調查

2019-04-27 14:38

NBA／備好一周行囊 馬刺蓋伊盼去完丹佛去波特蘭

2019-04-27 11:37

MLB／以父之名上大聯盟 小葛雷諾：為自己驕傲

2019-04-27 07:11

NBA／康特傳左肩傷情 拓荒者第二輪戰力告急

2019-04-27 10:15

日職／單場吞3K 王柏融旅日生涯頭一遭

2019-04-27 16:23

NBA／馬刺逼金塊搶7 德羅展：不拚就會死

2019-04-27 00:53

NBA／湖人老闆親自面試教頭 76人教練威廉斯行情看漲

2019-04-27 14:41

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-27 13:05

MLB／長打率逼近9成超狂 貝林格壘打數破紀錄

2019-04-27 12:54

MLB／小葛雷諾處女秀 九局下等到生涯首安

2019-04-27 10:23

中職／遭球吻中蛋3次 陳重羽想購國外最新護檔

2019-04-27 08:07

味全龍籌備加快腳步 訓練基地考慮落腳屏東

2019-04-27 18:43

羽球亞錦賽／不敵石宇奇 周天成止步四強

2019-04-27 18:03

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-27 13:12

SBL／無緣用晉級慶生 富邦教頭許晉哲：我帶賽

2019-04-27 20:09

中職／富邦也要「假先發」 羅嘉仁將首度先發

2019-04-27 17:21

MLB／菊池雄星短先發 一局9球帶2K完工

2019-04-27 11:35

MLB／金鶯球員組滑板車隊 休息室外搶停車位

2019-04-27 08:04

中職／猿隊三度落後扳平 林立三分砲致勝

2019-04-27 21:47

NBA／三棲健將寫8冠傳奇 哈維契克人生退場

2019-04-27 16:45

中職／陳仕朋生涯代表作 8局失2分凍結中信打線

2019-04-27 20:48

羽球亞錦賽／大戰3局80分鐘 小天晉4強

2019-04-27 00:52

MLB／史上第3快2500K達陣 薛則惜無勝投

2019-04-27 10:13

MLB／今日戰績表 藍鳥再見全壘打挫運動家

2019-04-27 13:49

日職／一局無失分 宋家豪收下第九次中繼成功

2019-04-27 18:50

中職／方克偉首先發蹲捕 悍將就伏象

2019-04-27 00:44

全大運／吳浚鋒50蛙破大會 美教練太正向嚇到

2019-04-27 18:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top