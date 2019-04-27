中職／潘威倫優質先發無關勝敗 猿教頭讚：很會玩球

2019-04-27 23:27 中央社 桃園27日電



中職統一獅隊27日在桃園與Lamigo桃猿隊交手，獅隊先發投手潘威倫7局優質先發，有效壓制對手打線，於球隊平手時退場，無關勝敗。 中央社（統一獅隊提供） 分享 facebook 統一獅隊今天與Lamigo桃猿隊交手，獅隊先發投手潘威倫7局優質先發，有效壓制對手打線，桃猿隊總教練洪一中說：「他是很會玩球的投手。」獅隊延長賽輸球、賽後戰績墊底。

中職統一獅隊近期戰績不理想，今天與桃猿隊交手，由老經驗投手潘威倫先發，潘威倫前5局都沒讓桃猿隊打者拿下分數，直到6局接連被敲安打失掉1分，7局優質先發，被敲5支安打，投出5次三振，球隊平手時退場、無關勝敗。

桃猿隊比賽前半段打線受制，洪一中說，潘威倫球速雖然沒有年輕時候快，但是很有經驗的投手，「看到在場上投球，就可以感覺出來他是很會玩球的投手」。

獅隊今天比賽都是先取得領先，但又被扳平比數，兩隊9局打完僵持不下，延長賽12局上半，2人出局後獅隊郭阜林遭頭部觸身球保送，潘武雄敲出中外野方向飛球，第一時間被判定為接殺出局，獅隊提出電視輔助判決後，改判為球先落地，還潘武雄安打，也讓獅隊延續攻勢，靠著蘇智傑適時安打，幫助球隊送回超前分。

當時電視輔助判決花了一段時間，改判後兩隊總教練都再上場與主審確認，洪一中表示，上場只是要確定原先在一壘的跑者郭阜林是上到二壘還是三壘，裁判解釋當時判出局時郭阜林已經跑過三壘壘包，因此判定跑者上到三壘。

這場比賽耗時4小時36分鐘，桃猿隊12局下半追分，靠著林立再見3分砲以6比3拿下勝利；獅隊吞下近期3連敗，賽後戰績掉到最後一名。