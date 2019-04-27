中職／林立首支再見全壘打 生涯前所未有的表現

2019-04-27 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊今晚和統一獅隊纏鬥12局，靠林立生涯首支再見全壘打留下勝利，他也獲選單場MVP，「我不是大砲型選手，真的是前所未有，非常難得」。

林立擊出生涯第2支再見安打，前1次棒打獅隊投手邱浩鈞，今晚再從王鏡銘手中開轟，他說：「上去前，教練告訴我，要確實擊球，把球打強勁就好」。

打到球的當下，林立只覺得球會飛過外野手，「應該是再見安打，沒想到會出去，」他說：「當時球數領先，覺得投手一定會丟直球，就鎖定直球進攻，結果就咬到了。」

林立一棒幫助猿隊拿到到5連勝，目前和排頭的中信兄弟隊已無勝差，3連敗的獅隊排名落居墊底。

猿隊總教練洪一中說：「這是一場有水準的比賽，不管打擊、守備還是投手都有水準。」

獅隊先發投手「嘟嘟」潘威倫投7局、失1分、無四死球，有效壓制猿隊打線，個人本季首場優質先發，退場時還是勝投候選人，但最終無關勝敗。

洪一中對「嘟嘟」的表現讚譽有加，「雖然年紀大、球速慢了，但很有經驗，會玩球、控制比賽節奏。」

潘威倫投出個人本季最長局數的比賽，「現在狀況比開季好，身體透過比賽學習、一次一次累積，對投球、節奏掌控都有幫助」。