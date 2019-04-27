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中職／猿隊三度落後扳平 林立三分砲致勝

2019-04-27 21:47聯合報 記者婁靖平╱即時報導

猿隊林泓育9局下擊出追平分全壘打。記者余承翰／攝影
猿隊林泓育9局下擊出追平分全壘打。記者余承翰／攝影
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統一獅、Lamigo桃猿隊今晚在桃園棒球場交手，猿隊三度落後、扳平，延長賽12局靠林立三分砲突圍，終場以6：3獲勝。

獅隊先發投手「嘟嘟」潘威倫前5局被擊出3支安打、無失分，獅隊在5局上靠保送、陳重羽二壘打取得1分領先。

「嘟嘟」前5局無失分，6局被林立、林泓育敲安失1分，投完7局後退場，被擊出5安、投出5次三振、無四死球，個人本季首場優質先發，但無關勝敗。

猿隊先發投手李茲投7局，被擊出5支安打、3次三振、4次保送、失1分，同樣是優質內容，也和勝敗無關。

猿隊8局換黃子鵬接手投球，9局上被楊家維、林勝傑、林靖凱、郭峻偉敲安失分，開季連續場次無失分紀錄停留在11場，也中止跨季連20.1局無失分、對獅隊跨季連續14. 2局無失分紀錄。

9局下猿隊林泓育擊出陽春砲（本季第5轟），助隊在最後關頭扳平比數，將比賽逼進延長。

延長賽12局上、兩人出局後，郭阜林獲觸身球保送，潘武雄擊出外野飛球，猿隊中野手黃敬瑋飛身撲接進手套，第一時間被判為接殺出局，獅隊黃甘霖提出挑戰。

經重新審視比賽轉播畫面，改判為球先落地，獅隊攻占一、三壘，獲得「續命」機會，蘇智傑再補上安打，再度超前比分。

12局下，猿隊靠郭嚴文安打及獅隊一次野選、黃敬瑋安打，第三度追平比數，林立再補上全壘打，終結比賽。

林泓育統一獅
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