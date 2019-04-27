中職／陳仕朋生涯代表作 8局失兩分凍結中信打線

2019-04-27 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



富邦悍將隊投手陳仕朋投出生涯代表作，對中信兄弟隊先發八局是個人單場投球局數新高，僅被敲六安、失兩分，隊友也給予大量的分數支援，悍將隊最終就以13：2擊敗中信拿下三連勝，陳仕朋拿下本季第二勝。

陳仕朋上一戰對猿隊以5.2局失四分的表現拿下勝投，今天則以104球投滿八局，拿下二連勝，賽後獲頒單場MVP時，陳仕朋表示：「感謝隊友，沒有他們打下分數，也沒辦法有這麼好的比賽。」

陳仕朋前七局僅被對手站上五次壘包，二局上林智勝、彭政閔連續安打，一度形成無人出局、一二壘有人的危機，不過接下來洋將里迪敲出雙殺打，中信無功而返，在連續解決12人次後，陳仕朋直到六局上才被周思齊敲出安打，該局一度被進占一、三壘，不過仍安全下莊。

中信直到八局上才突破陳仕朋封鎖，林明杰的中外野深遠飛球形成二壘安打，送回一壘跑者林書逸，拿下第一分，接下來周思齊、陳偉漢滾地球推進，添得第二分；悍將隊九局換上張竣龍，投一局僅被敲一安無失分。

悍將隊首局就進帳四分，單局敲出五支安打，其中有四支長打，加上四局再進帳四分大局，悍將五局打完已取得11：0領先，八局下高國麟敲出生涯首支代打全壘打，並帶有兩分打點，團隊敲出16安、進帳13分。

高國輝傷癒歸隊後三場比賽都有敲安，今天更繳出單場三安打猛打賞，並有三打點，打擊率回溫到2成27，第二棒的林哲瑄同樣繳出三安打、三打點。