高球／富邦仰德長春日巡賽 鍾春興、蔡啟煌1桿之差緊追

2019-04-27 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台灣選手蔡啟煌暫並列第三。圖／富邦仰德長春日巡賽提供 分享 facebook 總獎金4千萬日圓（約為台幣1102萬元）的「2019富邦仰德長春日巡賽」今天進行第二輪賽事，日本選手溝口英二抓下8個博蒂、吞2個柏忌，打出最低桿的66（-6）桿，以兩輪總桿138（-6）桿，與打出71（-1）桿的崎山武志暫並列領先。

不過有5位選手僅以1桿之差的139桿在後緊追，包括台灣選手鍾春興及蔡啟煌，而落後差距在4桿之內的還另有8位台日選手，明天都有機會搶冠，因此明天最後一輪決賽將是「多人都有希望奪冠」局面，戰況競爭預期十分激烈多變。

「二齒」鍾春興今天打出佳績67（-5）桿，蔡啟煌則交出70（-2）桿，兩人兩輪總桿均為139（-5）桿，是目前成績最好的兩位台灣選手，與日本的河村雅之丶室田淳與富永浩暫並居第三，僅落後領先者一桿。

鍾春興對於今天自己能打出67桿佳績感到非常開心，「好久好久都沒打出這麼好的成績了，尤其在這麼大型比賽裡。」他今天一下場第1洞5桿洞就以一記距洞20碼的切桿，直接切進洞，獵下老鷹，開出紅盤；第11洞又是一記15碼直接切桿進洞抓鳥， 另外，推桿也準，有好幾洞都是7到9呎的小鳥推桿，也讓他說：「明天希望能繼續這種手感。」

同樣並列第三的蔡啟煌則是抓下3隻小鳥、吞1柏忌，賽後他說：「今天風勢較大也是原因，另外就是果嶺推桿路線因草紋緣故很難判讀是勝敗關鍵，明天還是有機會搶冠軍，會努力達標。」

衛冕的53歲馬克森昨天寫下64桿賽史非正式最低桿紀錄（第一及第二輪均有「較佳球位」規則），但是今天的開球木桿卻是歪來歪去，表現與昨天判若兩人，今天桿數比昨天多了12桿，全場共打出5個柏忌，一路都表情凝重，只在第10洞5桿洞打下唯一小鳥，露出難得的笑容。不過，馬克森也只落後領先球員二桿，明天決賽還是有很大的機會上演逆轉秀。