中職／富邦也要「假先發」 羅嘉仁將首度先發

2019-04-27 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



羅嘉仁。 報系資料照 分享 facebook 富邦悍將隊最近戰績不理想，教練團重新思考投手調度，決定推出「假先發」，明天由羅嘉仁打頭陣，對決中信兄弟隊。

去年兄弟使用假先發，讓牛棚投手先上場投兩局，再由原本的先發輪值投手接替，效果有好有壞，之後取消。

羅嘉仁在美國職棒時期便以後援為主，2014年在義大犀牛隊展開中職生涯至今，93場出賽都是後援，明天是他在中職的先發初體驗。

悍將隊總教練陳連宏表示，在羅嘉仁後面，會有接替的先發投手待命；羅嘉仁本季出賽兩場、投1.2局，防禦率5.40。