中職／施子謙一勝難求 投教鄭博壬：沒那麼差

2019-04-27 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



統一獅投手施子謙。 報系資料照 分享 facebook 去年開季前6戰連拿勝投，統一獅隊投手施子謙本季前5戰吞兩敗，首勝還沒開張，投手教練鄭博壬說：「技術沒有太大差別，有些比賽投球不錯，他沒看起來那麼差。」

施子謙去年拿到新人王，戰績11勝5敗，今年看似投得跌跌撞撞，不如去年順手，但鄭博壬認為，他的狀況不差，身體、基本技術都維持得很好。

去年投得好，配球模式、策略很容易成為其他球隊的研究對象，鄭博壬說：「只是有些關鍵球被掌握到，細節沒做好，還是希望他照原有特色去投。」

每場比賽投完，教練團都會和施子謙檢討內容、「一場一場來修正，希望他下一場會全部到位」，鄭博壬要注意的是，他的心理狀態，「施子謙很有信心，我們也要繼續鼓勵他」。

從另一方面來看，施子謙也有比賽是因隊友失誤造成大失分，鄭博壬說：「但他之後都能控制局面，換成其他投手，可能早就倒了，還能穩住繼續投，代表他的抗壓性並不差。」

去年施子謙帳面戰績好，除了自己技術之外，隊友的打擊、守備也有幫忙，鄭博壬表示，每場比賽都是經驗吸取的養分，「現在則要從逆境中學習修正」。

施子謙覺得自己今年季前準備比去年更好，「但開季以來很多機會都沒掌握好，導致表現跟落差很大，沒有投手不會被打，敗投也不一定是壞事」。

施子謙昨晚對Lamigo桃猿隊先發投4.2局、被敲10 安、失8分，承擔敗投。