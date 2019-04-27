中職／陳鏞基脊椎發炎進傷兵 買嘉儀急上一軍遞補

2019-04-27 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



買嘉儀。 報系資料照 分享 facebook 統一獅隊傷兵連連，昨天又有陳鏞基出狀況，至少要1個禮拜後才能出賽，教練團緊召買嘉儀北上會合遞補，總教練黃甘霖正面思考，「現在傷兵多，總比下半季關鍵時刻才出狀況來得好」。

4月20日獅隊和中信兄弟隊進行雙重賽，晚上比賽單場傷了4名球員，陳傑憲被兄弟先發投手楊志龍觸身球打到右手、骨頭斷裂；江亮緯跑壘時對手踩到腳摔倒；蔡奕玄則因對手滑壘遭撞擊膝蓋；黃恩賜打擊時反彈到左手，無法握球棒。

單場4人進傷兵，「蔗總」傷腦筋，尤其是陳傑憲的空缺，「對打線、守備的整體隊形影響很大，一切都要重新排過」。

黃甘霖目前讓陳重羽棒次往前調，暫時擔任第1棒「開路先鋒」，「雖和陳傑憲比起來有些落差，但已是目前能頂替這個位置的最佳人選，上壘率高、跑得快」。

「蔗總」不想讓陳重羽負擔太大，「沒有人蹲捕、又打第1棒」，還好他有外野的「第二專長」，防區先調到右外野，捕手重責交給林祐樂、郭峻偉分擔。

陳鏞基昨晚打完第1個打席後，因身體不適提前退場，經檢查後，要完全休息3到4天，下周無法出賽，教練團今早緊急從二軍拉上買嘉儀，新秀外野手林勝傑也上一軍待命。

獅隊目前傷兵還有羅國龍、鄭鎧文、黃竣彥等人。