MiLB／朱立人本季第3轟出爐 張育成貢獻1分打點

2019-04-27 12:04 中央社 台北27日電



朱立人。 擷圖自推特 分享 facebook 旅美印地安人隊小聯盟2A捕手朱立人近2場比賽打擊手感佳，今天與金鶯隊2A交手，個人本季第3轟出爐、貢獻3分打點，率隊5比3拿勝；印地安人隊3A野手張育成今天出賽貢獻1分打點。

印地安人隊小聯盟2A今天與金鶯隊2A交手，朱立人先發蹲捕、打第6棒，2局敲出滾地球出局，4局印地安人隊靠著接連保送、二壘打先拿1分，朱立人開轟，3分砲替球隊拉開領先差距。

朱立人6局2人出局後打擊機會，再敲出二壘打、攻占得點圈，但隊友沒能延續攻勢，沒能再替球隊跑回分數，8局打擊機會敲出飛球出局。朱立人今天總計4打數敲出2支安打都是長打，貢獻3分打點，近2場出賽都有安打表現，賽後打擊率1成92。

印地安人隊3A今天與光芒隊3A交手，張育成先發打第7棒、守游擊，2局敲出飛球出局，3局滿壘時獲觸身球保送、替球隊擠回1分，5局吞下三振，7局敲出飛球出局。張育成今天總計4打席沒有安打表現，但有1分打點，賽後打擊率降至1成59。

印地安人隊今天開賽就有攻勢，2局靠著陽春砲先馳得點，3局獲6次保送（1次觸身球保送），單局再添2分，5局靠著安打、高飛犧牲打拿下第4分。

光芒隊6局追分，靠著接連安打、包括1發全壘打，單局追回4分、扳平比數，9局貝拉斯格斯（AndrewVelazquez）敲出超前比數陽春砲，再靠著接連安打多添1分保險分，印地安人隊終場以4比6吞敗。