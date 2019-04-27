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中職／遭球吻中蛋3次 陳重羽想團購國外最新護檔

2019-04-27 08:07聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

統一獅隊捕手陳重羽24日在和富邦悍將一戰時，遭高國輝的擦棒球折射「正中下懷」，當場退場休息，昨天和猿隊之戰雖然沒有重返蹲捕，但以先發外野手右外野手擔任第一棒，他表示，雖然這次中彈是最痛的一次，但已無大礙。

陳重羽在去年首個完整賽季逐漸接班獅隊主戰捕手一職，上半年還慶幸自己蹲捕一陣子還沒遇上球擊，沒想到下半季就兩度胯下失守，笑說話果然不能說得太早；24日他又一次被打到重要部位，陳重羽表示，這次根本還來不及反應，直到痛感上身才知道又中彈，是最痛苦的一次，當下就跟教練說無法繼續蹲完比賽。

陳重羽說，雖然馬上冰敷，但當天直到比賽結束上巴士還是感到悶悶的痛，「我跟媽媽說終於可以理解女生經痛大概是什麼感覺，雖然我沒體驗過。」隔天球隊練習日，他在練跑完後才確認已無大礙。

被打到重要部位的經驗太多，也讓陳重羽興起團購國外最新護檔的念頭，「我看國外有個影片，有護檔的真人實驗，看他怎樣被丟球都不會痛，真的很神奇，我有問隊友要不要一起買。」

冒著球吻風險，陳重羽還是想攬下獅隊頭號捕手的角色，當休賽季聽到高志綱退休時，他表示心情滿不捨的，「去年幾乎整年不是他先發我替補，就是我先發他替補，只要有他在就有安定感，有時候我們被打爆，我還會在心中想，學長能不能上來幫我。」

如今陳重羽若是遇到高志綱，仍會把握時間聊天、問問題，展現接班人的企圖心，「就是要把位置頂下來。」

陳重羽在去年的打擊為3成18打擊率，賽季中緊盯數據的他如願維持住三成數據；今年目前打擊率雖為2成64，但生涯首轟和第二轟接連出爐，他說，有調整揮棒機制，這兩轟比想像中來得快，而且球季剛開打，如果有幾場猛打賞就可以再站上三成。

陳重羽高志綱富邦悍將
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