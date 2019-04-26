中職／王溢正優質先發宰獅 猿隊4連勝

2019-04-26 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊今起在桃園棒球場與統一獅隊展開3連戰，本土左投王溢正繳出6局失1分的優質先發，加上打線的火力串連，終場猿隊以9：3贏球，拿下4連勝。

獅隊先發投手施子謙本季第5度登板，還是狀況不斷，猿隊在2局下靠林泓育、陳俊秀、朱育賢連續3棒安打，加上對手暴投，先搶下2分，廖健富高飛犧牲打再送回1分，猿隊取得3：0領先。

3局下猿隊在2出局後又有攻勢，林泓育、陳俊秀連敲2支二壘打多添分數， 郭嚴文補上安打追加1分，比數形成5：0。

獅隊雖在5局上靠潘武雄的陽春砲（本季第3轟）追回1分，但趕不上失分的速度，施子謙在5局下留下滿壘局面退場，王玉譜登板後，接連被廖健富、陳晨威掃出安打，猿隊將比數改寫為8：1。

王溢正投完6局退場，吳丞哲在7局上登板，被敲3支安打加上隊友2次失誤失2分，8局下猿隊靠保送、失誤和林泓育的高飛犧牲打又添1分，最終以6分差擊敗獅隊。

王溢正先發6局，被敲出7支安打，送出6次三振，失1分，拿下開季3連勝，也獲選此戰單場ＭＶＰ，本季5場出賽有4場是優質先發，防禦率3.73。

施子謙則是僅投4.1局，被掃出10支安打，失8分都是自責分，吞本季第2敗，至今5場出賽一勝難求。