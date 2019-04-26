親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
智財權與運動

高溫下令暫停體測一周 陸軍司令陳寶餘上火線講原因

運動筆記ZEPRO CITY RUN 城市路跑 台中場試跑介紹本週賽事報報(2)4/26-28 TUR谷關越野UTMG
健行筆記2019尼泊爾EBC健行＋島峰攀登-1_關於這次旅程桐花祭
NBA賽事懶人包 (4月26日)賽事精華- 金塊 vs. 馬刺 (4月26日)

中職／羅力投出角度找回王牌身手 悍將勝兄弟收2連勝

2019-04-26 22:22中央社 新北26日電

中職富邦悍將隊先發投手羅力找回投球角度，重現王牌身手，今天先發8局好投，搭檔捕手方克偉本季首轟出爐，聯手率隊以4比2擊敗中信兄弟隊，拿下近期2連勝。

悍將隊王牌投手羅力本季開季二軍出發，4月12日回到一軍，但前2場先發出賽表現不如預期、吞下2敗，今天對兄弟隊先發，僅在4局被洋砲里迪敲出來台後首轟、失掉1分，總計投8局被敲4支安打，投出5次三振，個人本季首勝入袋。

悍將隊方克偉本季首度一軍出賽，先發蹲捕、打第8棒，將二軍打擊好感覺帶上一軍，2局首打席就敲安，5局敲出個人本季首轟，7局遭觸身球保送，再靠著李宗賢左外野方向深遠二壘打，一口氣跑本壘，幫球隊多跑回保險分。

悍將隊總教練陳連宏表示，羅力前兩場出賽投球出手位置比較低，投手教練幫忙調整，今天的投球角度不錯。

羅力也提到同樣的問題，前兩場先發時就發現出手角度的問題，他特別感謝投手教練余文彬、投手助理教練黃柏揚幫忙調整，「沒有投球角度，我就只是一般的投手，找回投球角度，我就是羅力，這就是今天先發最大的不同。」

方克偉是羅力熟悉的捕手搭擋，先前因為受傷關係，一直到今天才首度在一軍出賽，與羅力投捕搭檔，聯手替球隊拿下勝利。羅力表示，確實與方克偉是很熟悉的搭檔與很好的朋友關係，但先前先發出賽表現不好，問題不在年輕捕手戴培峰身上，「是我自己沒有做好投球內容，戴培峰也是很好的捕手。」

悍將隊全場敲出10支安打，高國輝、方克偉先後歸隊後，陳連宏提到，球隊打線攻勢串聯越來越好；方克偉單場敲出2安、高國輝4局也敲出二壘打。

羅力方克偉
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

中職／羅力首勝加方克偉首轟 悍將隊擊敗兄弟

2019-04-26 21:30

中職／許基宏移防外野？前一次守外野是小4

2019-04-26 17:58

中職／王溢正優質先發宰獅 猿隊4連勝

2019-04-26 23:23

中職／方克偉首出賽開轟 自己也嚇一跳

2019-04-26 22:41

中職／出手角度拉高 羅力才能變回羅力

2019-04-26 22:12

中職／16年老將高國慶 首度推出個人商品

2019-04-26 18:37

中職／本季首度上一軍 方克偉先發蹲捕

2019-04-26 18:16

影／中華職棒開打！中信兄弟啦啦隊長腿正妹教防竊口訣

2019-04-26 15:06

中職／尼克斯完封勝 兄弟抱蛋

2019-04-26 00:26

中職／尼克斯首場完封勝 猿隊10:0退兄弟

2019-04-25 21:46

遞交加盟企畫書 「味全龍」的考驗剛開始

2019-04-25 21:04

日職／養樂多連3打席開轟 菅野智之被打爆

2019-04-25 19:11

中職／味全龍重返職棒 下周一遞交加盟企劃書

2019-04-25 18:32

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00

中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

2019-04-18 07:00

日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

2019-04-16 07:00

12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌

2019-04-15 07:00

日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調

2019-04-15 07:00

中職／告別超級打者聯盟 賽事更有可看性

2019-04-11 07:00

日職／怕不能隨地小便 比一朗更奇特的拒獎理由

2019-04-11 07:00

中職／兄弟遠來的和尚會練兵 悍將也可找洋教練

2019-04-10 07:00

日職／軟銀農場再出力 同創21世紀全壘打紀錄

2019-04-09 07:00

日職／熱身賽亮眼新秀 季賽多成一條蟲

2019-04-08 07:00

昔日高苑最強五虎將 如今同處十字路口

2019-04-08 07:00

中職／大王出走炒熱日職 國內票房危機浮現

2019-04-04 07:00

中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因

2019-04-03 07:00

中職／艾銳克離隊不是壞事 兄弟真需要找洋砲？

2019-03-28 07:00

日職／熱身墊底火腿大不利 樂天怕老三魔咒

2019-03-28 07:00

中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度

2019-03-27 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／約柯奇43分白搭 馬刺、金塊第七戰定生死

2019-04-26 10:37

中職／王漢、布雷新入團？統一獅隊說分明

2019-04-26 17:44

NBA／達成400記三分里程碑 柯瑞不忘對勇士信心喊話

2019-04-26 09:57

NBA／雷霆出局挨轟 衛少預告將成更優秀射手

2019-04-26 09:18

日職／影片釋出 王柏融未當英雄懊惱甩頭撞壁

2019-04-26 21:20

NBA／放話下一場關門 湯普森：要贏快艇30分

2019-04-26 12:11

MLB／第15位傷兵揭曉 洋基鬧兵荒花錢買外野手

2019-04-26 07:51

NBA／安東尼練球畫面曝光 兜帽升級為毛帽造型

2019-04-26 14:27

NBA／神射手萌生退意 考佛不排除高掛球鞋可能

2019-04-26 09:00

全勝勁旅正面交鋒 王者之鹿將是真正綠色盟主

2019-04-26 07:00

NBA／塞爾蒂克聲明稿證實 傳奇球星哈維契克逝世

2019-04-26 11:00

NBA／史戴克豪斯執教大學 宣佈網羅皮本之子

2019-04-26 15:46

NBA／被快艇逼入第六戰 柯爾：非預期之外

2019-04-26 11:38

NBA／系列賽拚搶七 馬刺蓋伊：還沒準備回家

2019-04-26 11:56

NBA／終結柯瑞三連霸 詹姆斯登年度球衣銷售冠軍

2019-04-26 11:01

MLB／跨足棒壇誰最強？楚奧特投詹姆斯

2019-04-26 08:43

MLB／派卓亞教投手新球路 紅襪教頭不稀奇

2019-04-26 08:24

重建中遊騎兵怪咖多 賈羅極端打法無人可比

2019-04-26 07:00

NBA／批貝佛利假摔 柯爾：他就像被泰森打了一拳

2019-04-26 09:45

日職／王柏融雙安 拚3成打擊率

2019-04-26 00:26

達比修該如何恢復王牌身手？調整球種就有機會

2019-04-26 07:00

NBA／不好出手？ 里拉德再嗆喬治：是你守得爛

2019-04-26 16:46

日職／王柏融黃金周打9場 體力大考驗

2019-04-26 19:49

羽球亞錦賽／80分鐘三局大戰 周天成退日將晉4強

2019-04-26 21:41

MLB／田中將大搞砸4分領先 洋基6連勝畫下句點

2019-04-26 13:57

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-26 10:57

NBA／大力駁斥美媒報導 詹皇重申信任湖人球團

2019-04-26 11:28

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-26 10:57

MLB／終於等到他 小葛雷諾披27號球衣演處女秀

2019-04-26 10:21

田徑／亞錦賽放棄200m衛冕機會 楊俊瀚：賽程衝突

2019-04-26 17:03

NBA／客場強勢收尾 快艇逼出G6

2019-04-26 00:26

影／中華職棒開打！中信兄弟啦啦隊長腿正妹教防竊口訣

2019-04-26 15:06

MLB／今日戰績表 洋基田中將大陣不住天使中止6連勝

2019-04-26 13:50

NBA／有人背後開槍？魔術強森：事實會浮現

2019-04-26 13:41

中職／尼克斯完封勝 兄弟抱蛋

2019-04-26 00:26

謝國城青少棒／假動作變真登板 花浥鋐不敢再靠近投手丘

2019-04-26 15:06

全中運／最速國中生 魏浩倫200M再破大會

2019-04-26 00:26

田徑／分享亞錦賽摘金喜悅 鄭兆村：狀態好到控制不住

2019-04-26 16:40

春季聯賽／黃煚隆場邊緊盯 鄭浩均選秀前最終戰凸槌

2019-04-26 19:25

中職／許基宏移防外野？前一次守外野是小4

2019-04-26 17:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top