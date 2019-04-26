中職／羅力投出角度找回王牌身手 悍將勝兄弟收2連勝

2019-04-26 22:22 中央社 新北26日電



中職富邦悍將隊先發投手羅力找回投球角度，重現王牌身手，今天先發8局好投，搭檔捕手方克偉本季首轟出爐，聯手率隊以4比2擊敗中信兄弟隊，拿下近期2連勝。

悍將隊王牌投手羅力本季開季二軍出發，4月12日回到一軍，但前2場先發出賽表現不如預期、吞下2敗，今天對兄弟隊先發，僅在4局被洋砲里迪敲出來台後首轟、失掉1分，總計投8局被敲4支安打，投出5次三振，個人本季首勝入袋。

悍將隊方克偉本季首度一軍出賽，先發蹲捕、打第8棒，將二軍打擊好感覺帶上一軍，2局首打席就敲安，5局敲出個人本季首轟，7局遭觸身球保送，再靠著李宗賢左外野方向深遠二壘打，一口氣跑本壘，幫球隊多跑回保險分。

悍將隊總教練陳連宏表示，羅力前兩場出賽投球出手位置比較低，投手教練幫忙調整，今天的投球角度不錯。

羅力也提到同樣的問題，前兩場先發時就發現出手角度的問題，他特別感謝投手教練余文彬、投手助理教練黃柏揚幫忙調整，「沒有投球角度，我就只是一般的投手，找回投球角度，我就是羅力，這就是今天先發最大的不同。」

方克偉是羅力熟悉的捕手搭擋，先前因為受傷關係，一直到今天才首度在一軍出賽，與羅力投捕搭檔，聯手替球隊拿下勝利。羅力表示，確實與方克偉是很熟悉的搭檔與很好的朋友關係，但先前先發出賽表現不好，問題不在年輕捕手戴培峰身上，「是我自己沒有做好投球內容，戴培峰也是很好的捕手。」

悍將隊全場敲出10支安打，高國輝、方克偉先後歸隊後，陳連宏提到，球隊打線攻勢串聯越來越好；方克偉單場敲出2安、高國輝4局也敲出二壘打。