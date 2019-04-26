謝國城青少棒／竹市台東勝出 27日搶複賽門票

2019-04-26 22:22 中央社 台北26日綜合報導



謝國城盃全國青少棒錦標賽，今天新竹市靠鍾沅廷代打建功，7比6逆轉勝花蓮縣；台東縣謝冠宇投打發威，7比1勝新竹縣，兩隊明天與台中市、高雄市爭取剩下2張複賽門票。

新竹市6局打完取得4比2領先，不過7局上風雲變色，被花蓮縣連續安打加上失誤，丟掉4分。不過自家打線也趁著對方投手不穩，出現觸身、四壞各1次，加上傳球失誤，無人出局攻占滿壘，4棒李岳軒敲安打攻下2分追平，鍾沅廷代打敲回再見分。

新竹市總教練陳同霆表示，「整場比賽領先大半，最後一度因為失誤太多被逆轉，還好打線有打回來。」鍾沅廷2度代打都敲回分數，鍾沅廷說，上場代打很緊張，能為球隊打下分數很興奮，在場下的時候就是練習揮棒，做好準備，上去好好表現自己。

新竹市先發投手蔡元嘉投完4局僅失1分，轉任野手1局，6局回到投手丘後被敲5安，丟掉3分（2分自責）。7局登板的李岳軒拿下勝投，陳同霆表示，蔡元嘉的表現超乎預期，後來可能體力有些下滑。

至於台東縣，24日輸給桃園市後，找回手感，昨天先以12比2提前6局擊敗嘉義市，今天再擊倒新竹縣。總教練陳峰岳表示，前幾場打起來有點放不開，這2戰好很多。

台東縣靠著第7棒許家勤在第2局的二壘安打率先得分，3局下一輪猛攻得到5分，其中第3棒謝冠宇敲出的一壘安打帶有2分打點。兼任先發投手的謝冠宇，投5局被敲5安，僅失1分，拿下勝投。

陳峰岳表示，謝冠宇今天表現不錯，重點是好球數有搶到，局數投得夠長，對後面幾戰的投手調度有幫助。謝冠宇則表示，今天直球狀況最好，控球都有到位，新竹縣1、2棒實力不錯，對決時會特別留意。