中職觀察眼／遞交加盟企畫書 「味全龍」的考驗剛開始

2019-04-25 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



「味全龍」可以如期復活嗎？29日要提出的加盟企畫書，至關重要。

頂新集團今年初決定重回中職，經過3個多月等待，總教練、教練人選先在上周出爐，但這一切的鋪陳，仍處於「宣示」階段。

就算頂新集團職棒籌備處要在下周遞交企畫書，「味全龍」依然只是「進行式」，能不能變為「完成式」，關鍵在未來兩周的審查期。

中職擴編球隊規定，新球團需繳交加盟金1.2億元，另提3.6億元保證經營5年的現金或銀行保證函，還有振興棒球計畫基金1億元。

如果，頂新對於這些金額、期限有意見，或有不同的撥款想法，中職該不該為了滿足球迷多年來的期待，改變遊戲規則，「因人設事」來迎接第5隊？

企畫書還需列出主場營運、農場培訓等內容，若相關規畫不盡人意，往返修改、補件又耗時，「味全龍」能不能趕上選秀，要跟時間賽跑。

企畫書不是提出而已，還得經過常務理事會審議，頂新提出的內容，能否面面俱到，在4隊中取得最大公約數，更是「味全龍」再現的關鍵。

依照中職預估，審查時間至少兩周，通過後還要送交會員大會確認，又要等待兩周；聯盟有人很樂觀，當然，也有人很擔憂。

教練團雛形到位、加盟企畫書提交，頂新正在按照步驟走，但這支新球隊的考驗，才剛開始而已。