日職／養樂多連3打席開轟 菅野智之被打爆

2019-04-25 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



菅野智之。 擷圖自巨人隊官方推特 分享 facebook 讀賣巨人隊今天在神宮球場對決養樂多隊，進行三連戰最後一戰，巨人王牌投手菅野智之投出本季最慘的一戰，只投3.1局狂失七分退場，三局下更遭養樂多連三打席開轟，被打得灰頭土臉。

菅野前兩局被揮出三支安打、無失分，三局下開始出現狀況，面對首名打者川端慎吾被揮出安打後，開啟這半局的慘劇，接下來三名打者青木宣親、山田哲人、巴倫汀（Wladimir Balentien）連續轟出全壘打，菅野一下子失四分。

他連挨三轟後，又被雄平、村上宗隆揮出安打再失一分，這半局剛好被打一輪，一口氣奉送五分，讓養樂多取得5：0領先。

菅野四局下延續衰運，一出局後又被青木、山田、巴倫汀連續安打再失兩分，巨人監督原辰德終於看不下去換人，這是菅野本季最短命的一戰。

今天賽前，菅野四場先發投出三勝一敗，每場都是優質先發，合計29.2局只失七分，不料對養樂多之戰投22人次被揮出12支安打，失七分全是自責分，防禦率從2.12升至3.82。

養樂多打完五局8：0大幅領先，菅野恐怕逃不過敗投命運，旅日好手陽岱鋼前五局未亮相。