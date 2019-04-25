春季聯賽／回業餘找回熱情 陳敏賜沈澱心情再出發

2019-04-25 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



前旅美投手陳敏賜去年被中職Lamigo桃猿隊釋出，今年加入業餘隊台中市台灣人壽成棒隊，並在本月開打的春季聯賽正式亮相，他笑說：「心情上輕鬆很多。」他也在回歸業餘的首戰就開轟，目前先把重心放在打擊。

陳敏賜回歸業餘，通過棒協審核後等了3個月，4月18日在春季聯賽預賽首度出賽，面對台北興富發以先發第4棒、中外野手身份亮相，4打席雖吞3K，但在3局下從去年亞運國手林宇祥手中轟出2分砲。

昔日以投手身份旅美發展，陳敏賜回到中職之後，在2016年一度棄投從打，拿下二軍全壘打王，隔年則重返投手丘，去年奪下二軍中繼王，但季後遭猿隊釋出。今年回到業餘發展後，也是他相隔近2年再重拾球棒打擊。

陳敏賜透露，剛來到台壽保時，也有練投，但教練團希望他目前先專心當野手，「現在就把重心先放在打擊，打擊也很好玩，而且可以輔助投手，感覺還不錯。」

這次春季聯賽預賽，教練團都安排陳敏賜打第4棒，他說：「雖然自己狀況沒有很好，但他們還是一直排給我這位子，滿信任我的，不會給我太多壓力，是我給自己壓力，畢竟是職棒退下來的，會想要表現，但心情上還是輕鬆很多，大致上都很開心。」

陳敏賜自2011年起展開職棒生涯，旅美4年，最高層級到高階1A，2015年季中加入中職猿隊，打了4個球季後，去年底遭到釋出，會選擇回歸業餘，陳敏賜說：「打棒球打到有點累了、沒有熱情了，當時對於職棒的慾望就沒那麼大，打業餘可以沈澱一下，也比較多時間能在家裡。」