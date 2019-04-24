中職／敲本季首轟卻摔倒 高國輝笑：可能太開心了

2019-04-24 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊「棒球情人」高國輝重返一軍後首度出賽，今天對上統一獅隊就搶盡鋒頭，6局下揮出左外野陽春砲，本季首安就是全壘打，繞過三壘時還摔倒在地，笑著跑回本壘得分，高國輝說：「我上來就是把笑容帶給大家。」

高國輝今年開季連6場、連11打數沒有安打，吞下8次三振，4月初被降二軍調整，直到昨天重新回到一軍，今天以先發第5棒、左外野手身份出賽，前2打席選到1次保送、吞1K，6局下把球掃出左外野大牆，一棒轟破低潮。

儘管開季狀況不理想，高國輝坦言：「我對我自己一直很有信心，只是結果好跟壞，像第2打席也是揮到壞球，但下一打席要馬上調整過來，很開心是今天結果是好的。」

高國輝本季首轟出爐，讓主場球迷開心高呼「高國輝！高國輝！」而他繞過三壘時卻摔倒在地，讓隊友都笑了出來，高國輝賽後也笑說：「我也不知道為什麼（跌倒），應該是踩到自己的護具，勾到，可能太開心了。」

高國輝起身後，在三壘指導教練的提醒之下，還回頭補踩三壘壘包，之後繞回本壘攻下分數，回到休息室後與隊友的擊掌慶祝，大家還用手比出「Ｌ」的手勢，這也是高國輝從二軍帶上來的慶祝方式。

被問及手勢的由來，高國輝說：「我覺得他們（二軍）這樣很歡樂，就像去年我們扭屁股一樣，但我問他們什麼意思，他們也不知道。」說完高國輝自己也笑了。