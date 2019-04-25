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中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00Tzuyi

前幾年各隊本土打者在打擊年的激勵下，打得虎虎生風，因此洋將補強名額都留給投手。今年開始各隊思考模式開始轉變，除了從季初陸續有艾銳克、里迪的中信兄弟外，已經五年沒有洋打的Lamigo，也找來柏納帝那(Roger Bernadina)待命。另外從季初宣告洋將都是投手的統一獅，因應主將陳傑憲受傷，總教練黃甘霖開始動心，如果最終球團被說服，可能重現2013年有3隊曾有外籍野手的盛況。

前次有外籍野手出現，已經是2016年統一獅的飛力士(Félix Pié)，再度有外籍野手加盟中職。不過他只打了5場比賽就受傷離隊，陸續補登錄的凱力(William R.Kelly)等都是投手。近十年中職正式登錄的外籍野手剛好10位，包含曼尼(2013，義大) 、猛德拉(2013，Lamigo)、克里斯多福(2013，統一)、李那瑞(2014，義大) 、羅培茲(2014，中信)、耐克(2014、2015，中信)、佩卓(2015，中信)、飛力士(2016，統一)、艾銳克(2019，中信)及里迪(2019，中信)。不過這些球員都沒有待滿整季，大多只有半季，且僅有羅培茲離隊後登錄耐克，艾銳克離隊後里迪替補，其餘球隊都仍以洋投取代。

中信這幾年的外籍野手補強，應該不需要期待他們的長打火力，而是讓內野守備更穩定，耐...
中信這幾年的外籍野手補強，應該不需要期待他們的長打火力，而是讓內野守備更穩定，耐克就是最佳案例。 聯合報系資料照片
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這邊要特別注意的是，我一直用的是「外籍野手」，而不是一般常用的「洋砲」。嚴格說起來，不只艾銳克及里迪，前幾年的克里斯多福、羅培茲、耐克等，都不太算是巨砲型的球員，而是球隊找來增強守備的功能性球員。

中華職棒目前僅有失誤次數及責失分的判別，並沒有階防守數據(UZR)的計算，因此只能從美國職棒數據來討論。以中信兄弟這幾年找的都是內野手來看，今年大聯盟守備局數超過100的二壘、三壘及游擊手，UZR/150最高的分別為11.5、30.2及14.5，最低的為-21.8、-22.7及-21.3。以最極端的算法，150場比賽中，最高跟最低的恰屬兩隊，他們整年因為守備因素的失分差到122分，若以中職的120場比賽看，就有約98分的差異。

旅美好手林子偉在大聯盟打擊成績普通，但他在二三壘的UZR超高，是讓他能夠有一席之...
旅美好手林子偉在大聯盟打擊成績普通，但他在二三壘的UZR超高，是讓他能夠有一席之地的原因之一。 美聯社資料照片
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常常聽到教練會講，要投手放膽去投，還有其他8個守備員幫忙，因此當守備不佳時，就可能會有更多影響。上面這些數據就不包含，一是非自責分的產生，二是間接造成對手連續得分，三就是投手心理壓力及士氣影響。最慘痛的案例，4月20日悍將桃猿之戰，雙方都因為失誤發生後，影響投手表現，最終雙方在失誤的單局分別丟5分及10分。

當然因為上面是最極端的算法，實際不會那麼誇張的差異，因此還是有一派說法，認為補強仍是以投手優先。不過應當視情況而定，以瘋狂打擊年的那幾年來看，確實守的再好也沒用。但是現階段投手開始恢復壓制力，球不會一碰就出牆的情況下，比賽每個環節都容易影響戰局，守備的優劣就更顯重要。

好的守備讓投手上天堂，不好的守備可就會影響投手的狀態，甚至影響整個球隊戰績。 聯...
好的守備讓投手上天堂，不好的守備可就會影響投手的狀態，甚至影響整個球隊戰績。 聯合報系資料照片
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以目前來看，去年最多失誤的中信兄弟，在本土投手逐漸成熟的情況下，增加守備穩定度，不失為一大補強重點。統一獅先前表示二、游洋砲難尋，其實他們已是目前全壘打最多的球隊，問題根本不在長程火力，而是應該要先解決他們失誤是他隊兩倍的守備問題。至於猿隊四隊中打擊最好、守備最佳，確實不需要補強外籍野手。

守備野球在中職一直以來都有被提起，許多教練都有這樣的概念，像是以往黃衫軍的陳江和、黃仕豪及王勝偉，長程火力雖然略顯不足，但長期站穩先發，也幫助球隊拿下佳績。目前許多球隊的二壘、三壘及游擊手都不穩定，在投手已經能壓制，或許補強可以換個角度，改找具有基本打擊能力的守備型洋將。

中信兄弟

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！

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