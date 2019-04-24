中職／3轟護航索沙優質先發 悍將5:1勝獅隊

2019-04-24 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊今天在新莊棒球場對上統一獅隊，洋投索沙出馬又是優質先發保證，加上悍將砲手歸位，單場3轟含林益全雙響砲及高國輝本季首轟，終場悍將隊以5：1勝出，終止近期2連敗，拿下本季第7勝。

獅隊洋投奧斯丁近期先發表現不理想，今天碰上悍將隊，又在開賽就面臨危機，悍將隊王正棠敲出安打後，林益全揮出左外野2分砲打下領先。3局下林益全再轟一發2分全壘打，連兩打席開轟、本季累積3轟，生涯第10次單場雙響砲，替悍將隊拉開4：0領先。

4局上獅隊高國慶從索沙手中回敬一發陽春砲（本季第2轟），替獅隊追回1分，但也是獅隊全場的唯一分數。

開季狀況不理想的高國輝昨天重返一軍，此戰擔任先發第5棒，前2打席選到1次保送、吞1K，在6局下率先上場，再從奧斯丁手中掃出左外野陽春全壘打，一棒轟破低潮，個人本季首安就是全壘打，替悍將隊將比數改寫為5：1。

但高國輝的本季首轟還有意外插曲，他在開轟後繞過三壘時被自己的腳步絆倒，起身後回頭補踩三壘壘包，之後自己邊笑邊跑回本壘得分。

索沙投完6局退場，之後3任投手歐書誠、林羿豪、陳鴻文合力守成，悍將隊在主場留下勝利。索沙先發6局用了112球，是他本季來台的單場最短投球局數，被揮出6支安打，因高國慶的陽春砲失1分，送出7次三振，本季6場出賽都是優質先發，拿下第4勝。

奧斯丁先發6局，被掃出8支安打，含3發全壘打，失5分都是自責分，吞本季第3敗。