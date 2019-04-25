親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
智財權與運動
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

路透社：美官員透露緊張 法國軍艦本月罕見通過台灣海峽

運動筆記終於成為真夸父夸父大滿貫-最終之戰之是否還會風雲再起?
健行筆記【山旅影片】淡蘭古道北路，最接近原始路徑的嶐嶺古道！走向珠穆朗瑪---Part5 EBC大本營
NBA賽事精華- 拓荒者 vs. 雷霆 (4月24日)今日十大好球 (4月24日)

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00Hiyan

中日龍隊開幕之後穩定排名在A級，不過少了「平成怪物」松坂大輔以及超人氣菜鳥根尾昂這一投一打的話題球星影響了票房，尤其是去年的票房救世主松坂何缺陣，更是影響甚大。

去年中日龍整季主場比賽平均觀眾人數30,147人（70場），比2107年的27,927人明顯成長，這當然跟松坂大輔加入之後的吸票效應有很大的關係。松坂大輔主投的9場主場比賽平均每場33,043人，除了門票收入之外，松坂的商品也熱賣，加上戰績5勝3敗戰績，人氣戰績兼具，為2018年的中日龍隊帶來極大的效加分效果。

球場上的松坂大輔整季出賽11場，投出6勝4敗、防禦率3.74的成績，獲選東山再起獎。中日龍球團為他大幅加薪6,500萬日圓到達8,000萬日圓年薪，場內場外都有貢獻的松坂大輔，在軟銀背負了好幾年的「薪水小偷」之後，終於大大吐了一口怨氣。

松坂2月隨隊到沖繩春訓，因為粉絲熱情拉扯造成右肩發炎，導致他不得不退出春訓，目前正在復健，預估有可能在6月復出。少了平成怪物的加持今年10場主場比賽平均觀眾人數28,102人，比起去年呈現衰退，這應該在原本的預期之中。不過，中日龍隊的戰績卻反而出奇的好，無論戰力或是氣氛都明顯的優於去年，這是令人出乎預料的地方。

松坂大輔在沖繩集訓期間，因為遭到熱情球迷拉扯胳膊導致右肩發炎，要到6月才能上場。...
松坂大輔在沖繩集訓期間，因為遭到熱情球迷拉扯胳膊導致右肩發炎，要到6月才能上場。中日票房大受影響，但戰績卻反而變好！ 美聯社資料照片
分享

球季開打之前的戰績預測，中日龍與去年中央聯盟墊底的阪神虎隊，是央聯看好度最低的兩個球隊。中日龍隊已經連續6年落入B級球隊，今年又幾乎沒有任何補強，被唱衰似乎是很正常的事。不過開打之後，目前他們卻壓過了三連霸的廣島以及被看好的橫濱DeNA。雖然球季還很漫長，現在的戰績僅供參考，不過很明顯地在新任監督与田剛領軍之下，這支球隊已經有煥然一新的感覺。

攻擊方面，原本打擊就不弱的中日，今年團隊打擊率0.281高居聯盟第一。去年打擊王畢謝德（Dayan Viciedo）依舊維持極佳的狀況，繳出0.320打擊率、5支全壘打、17分打點，是開季至今表現最好的洋砲之一。大島洋平、京田陽太的打擊率不僅都在3成以上，速度的優勢更是充分發揮，各跑出了8次以及4次盜壘成功。加上去年開始打擊呈現進化的平田良介調往第一棒成功，中日打線的破壞力更甚去年。

中日龍外野手大島洋平目前打擊率高達.320、上壘率.395，9次盜壘嘗試中有8次...
中日龍外野手大島洋平目前打擊率高達.320、上壘率.395，9次盜壘嘗試中有8次成功！
分享

比較令人驚奇的是投手群。去年團隊防禦率4.36墊底的龍投，今年防禦率3.32一躍成為央聯第一。柳裕也（2勝0敗、防禦率2.73）、笠原祥太郎（2勝0敗、防禦率2.75）、老將山井大介（2勝0敗、防禦率2.87）新洋投羅梅洛（Enny Romero；2勝0敗、防禦率1.50）各拿2勝，復活的大野雄大（1勝1敗、防禦率2.60），加上兩名新洋投羅德里奎茲（Joely Rodriguez；9中繼成功、防禦率1.69）、馬丁尼茲（Raidel Martinez；3中繼成功、防禦率1.59），以及谷元圭介（6中繼成功、防禦率0.00）、鈴木博志（7救援成功、防禦率3.60）組成的勝利方程式發揮效果，与田剛監督逐漸幫中日找到了贏球的方式。

中日龍隊投手山井大介去年球季戰績是3勝6敗、防禦率4.04，本季狀況回穩，3場出...
中日龍隊投手山井大介去年球季戰績是3勝6敗、防禦率4.04，本季狀況回穩，3場出賽就拿下2勝。 美聯社資料照片
分享

原本中日龍隊的投手戰力問題就不小了，在折損松坂大輔之後的先發投手群，一度相當令人擔憂。不過目前看來，對中日反而是塞翁失馬，焉知非福。怎麼說呢？

日本媒體分析，松坂因為年紀以及傷勢的緣故，去年登板需要以投1休10的步調去調整。今年松坂不在先發輪值，中日教練團反而可以不用顧慮太多，照正常的調度去安排投手輪值。加上与田剛監督深獲選手信任，球隊氣氛以及士氣都處於相當好的狀況，這都是中日龍至今能讓專家跌破眼鏡的關鍵。

中日龍松坂大輔

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

相關新聞

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

中職／索沙6局好投 悍將宰獅

2019-04-25 00:36

中職／敲本季首轟卻摔倒 高國輝笑：可能太開心了

2019-04-24 22:59

自由車亞錦賽／U23組公路個人計時賽 杜志濠「銀」了

2019-04-24 22:11

亞俱排／中華隊不敵伊朗 對手主帥給肯定

2019-04-24 22:06

中職／3轟護航索沙優質先發 悍將5:1勝獅隊

2019-04-24 21:55

中職／高國輝歸隊先發 盼將二軍成績帶上一軍

2019-04-24 19:42

中職／兄弟再補強洋投 紐維拉回鍋25日抵台

2019-04-24 18:42

中職／獅隊18歲林靖凱初登一軍 本季最年輕

2019-04-24 18:28

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

中職／悍將主場冷清 打線也遭江辰晏封鎖

2019-04-23 23:49

中職／對悍將十二局無失分 江辰晏：運氣

2019-04-23 22:34

中職／再扮悍將殺手 江辰晏6局0失分奪勝

2019-04-23 22:00

中職／2099人看悍將戰獅 本季觀眾人數新低

2019-04-23 21:39

中職／戴培峰再下二軍磨練 王正棠被球「打臉」

2019-04-23 20:20

日職／開賽連續解決樂天15人 杉浦稔大竟被換掉

2019-04-23 18:47

中職／潘武雄扛獅隊第一棒 七年來第一次

2019-04-23 18:14

中職／臨時遞補 高國輝升一軍趕車中

2019-04-23 17:40

日職／野村選達比修為最佳投手 田中留言好羨慕

2019-04-23 16:06

中職／超強三洋投不夠 悍將再找3A級投手測試

2019-04-23 15:25

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00

中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

2019-04-18 07:00

日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

2019-04-16 07:00

12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌

2019-04-15 07:00

日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調

2019-04-15 07:00

中職／告別超級打者聯盟 賽事更有可看性

2019-04-11 07:00

日職／怕不能隨地小便 比一朗更奇特的拒獎理由

2019-04-11 07:00

中職／兄弟遠來的和尚會練兵 悍將也可找洋教練

2019-04-10 07:00

日職／軟銀農場再出力 同創21世紀全壘打紀錄

2019-04-09 07:00

日職／熱身賽亮眼新秀 季賽多成一條蟲

2019-04-08 07:00

昔日高苑最強五虎將 如今同處十字路口

2019-04-08 07:00

中職／大王出走炒熱日職 國內票房危機浮現

2019-04-04 07:00

中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因

2019-04-03 07:00

中職／艾銳克離隊不是壞事 兄弟真需要找洋砲？

2019-03-28 07:00

日職／熱身墊底火腿大不利 樂天怕老三魔咒

2019-03-28 07:00

中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度

2019-03-27 07:00

日職／黃金潛水艇再現 駛進軟銀開季先發輪值

2019-03-26 07:00

日職／巴倫汀愈老愈猛 還想12強賽為荷蘭建功

2019-03-25 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

日職／王柏融調回3棒猛打賞2打點 火腿首勝樂天

2019-04-24 21:00

NBA／里拉德超大號三分絕殺 飆50分淘汰雷霆

2019-04-24 13:40

MLB／黃暐傑2A直升大聯盟 台灣第15人

2019-04-24 08:44

NBA／談絕殺後慶祝動作 里拉德：揮手說再見

2019-04-24 15:19

NBA／76人大破籃網晉級 賽末衝突4人遭驅逐

2019-04-24 11:03

NBA／雷納德、席亞康聯手出擊 暴龍淘汰魔術

2019-04-24 10:01

日職／王柏融22安12分打點 都是新洋砲最猛

2019-04-24 12:20

MLB／黃暐傑大聯盟處女秀投2.1局 奪生涯第一K

2019-04-24 12:54

MLB／黃暐傑有絕佳變速球 紅襪一度考慮簽人

2019-04-24 14:10

NBA／華麗表現粉碎質疑 里拉德：這才剛開始

2019-04-24 17:30

NBA／諾基奇現身激勵拓荒者 主帥：他帶來好運

2019-04-24 16:44

NBA／攻守全面壓制馬刺 金塊主場大勝先聽牌

2019-04-24 12:46

NBA／里拉德飆50分絕殺雷霆 連創多項紀錄

2019-04-24 14:29

NBA／揮別遭橫掃陰霾 里拉德：專注該做的事情

2019-04-24 11:00

日職／王柏融打3棒就是猛 打擊率高達4成55

2019-04-24 21:26

NBA／里拉德半場轟34分 創隊史季後賽紀錄

2019-04-24 12:02

MLB／林子偉首支長打出爐 紅襪雙重戰一日兩敗

2019-04-24 11:24

日職／火腿本季達10勝 王柏融3度英雄訪問居冠

2019-04-24 22:57

NBA／威廉斯、泰隆魯之後 基德面試湖人帥位

2019-04-24 10:25

大聯盟跳級生 黃暐傑、林子偉的共通點

2019-04-24 16:10

NBA／50分終結系列賽 里拉德史上第7人

2019-04-24 17:00

NBA／熱心協助車禍善後 網友曝光米契爾善行

2019-04-24 17:19

NBA／雷霆3年未過首輪 湖人小將嗆「報應」

2019-04-24 16:39

羽球亞錦賽／3局大戰闖頭關 周天成再戰林丹

2019-04-24 15:10

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-24 13:04

MLB／變速球沒投出水準 黃暐傑初登板不太滿意

2019-04-24 19:58

日職／陽岱鋼連兩場代打敲安 巨人5連勝

2019-04-24 20:35

NBA／羅瑞抄球不慎掛彩 暴龍晉級有隱憂

2019-04-24 17:57

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-24 10:42

全中運／賽前才知沒報名 去年銅牌選手控校方疏失

2019-04-24 16:08

費佛斯、米契爾發威 爵士能否逆流而上？

2019-04-24 19:00

田徑亞錦賽／大陸踩線取消獎牌 我四百接力披銀

2019-04-24 11:17

MLB／平成最佳投手 達比修點名7人沒漏田中

2019-04-24 09:54

MLB／3位先發投手都開轟 大都會創國聯紀錄

2019-04-24 10:43

中職／兄弟再補強洋投 紐維拉回鍋25日抵台

2019-04-24 18:42

MLB／今日戰績表 洋基轟天使拉出本季最長5連勝

2019-04-24 14:47

MLB／大聯盟初登板 黃暐傑飆152km

2019-04-25 00:36

NBA／與籃網續演衝突 西蒙斯：我們一直都很強硬

2019-04-24 18:21

林書豪與范弗利特競爭 難度更勝貝佛利

2019-04-25 07:00

中職／敲本季首轟卻摔倒 高國輝笑：可能太開心了

2019-04-24 22:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top