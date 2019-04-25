日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

中日龍隊開幕之後穩定排名在A級，不過少了「平成怪物」松坂大輔以及超人氣菜鳥根尾昂這一投一打的話題球星影響了票房，尤其是去年的票房救世主松坂何缺陣，更是影響甚大。

去年中日龍整季主場比賽平均觀眾人數30,147人（70場），比2107年的27,927人明顯成長，這當然跟松坂大輔加入之後的吸票效應有很大的關係。松坂大輔主投的9場主場比賽平均每場33,043人，除了門票收入之外，松坂的商品也熱賣，加上戰績5勝3敗戰績，人氣戰績兼具，為2018年的中日龍隊帶來極大的效加分效果。

球場上的松坂大輔整季出賽11場，投出6勝4敗、防禦率3.74的成績，獲選東山再起獎。中日龍球團為他大幅加薪6,500萬日圓到達8,000萬日圓年薪，場內場外都有貢獻的松坂大輔，在軟銀背負了好幾年的「薪水小偷」之後，終於大大吐了一口怨氣。

松坂2月隨隊到沖繩春訓，因為粉絲熱情拉扯造成右肩發炎，導致他不得不退出春訓，目前正在復健，預估有可能在6月復出。少了平成怪物的加持今年10場主場比賽平均觀眾人數28,102人，比起去年呈現衰退，這應該在原本的預期之中。不過，中日龍隊的戰績卻反而出奇的好，無論戰力或是氣氛都明顯的優於去年，這是令人出乎預料的地方。

松坂大輔在沖繩集訓期間，因為遭到熱情球迷拉扯胳膊導致右肩發炎，要到6月才能上場。中日票房大受影響，但戰績卻反而變好！ 美聯社資料照片 分享 facebook

球季開打之前的戰績預測，中日龍與去年中央聯盟墊底的阪神虎隊，是央聯看好度最低的兩個球隊。中日龍隊已經連續6年落入B級球隊，今年又幾乎沒有任何補強，被唱衰似乎是很正常的事。不過開打之後，目前他們卻壓過了三連霸的廣島以及被看好的橫濱DeNA。雖然球季還很漫長，現在的戰績僅供參考，不過很明顯地在新任監督与田剛領軍之下，這支球隊已經有煥然一新的感覺。

攻擊方面，原本打擊就不弱的中日，今年團隊打擊率0.281高居聯盟第一。去年打擊王畢謝德（Dayan Viciedo）依舊維持極佳的狀況，繳出0.320打擊率、5支全壘打、17分打點，是開季至今表現最好的洋砲之一。大島洋平、京田陽太的打擊率不僅都在3成以上，速度的優勢更是充分發揮，各跑出了8次以及4次盜壘成功。加上去年開始打擊呈現進化的平田良介調往第一棒成功，中日打線的破壞力更甚去年。

中日龍外野手大島洋平目前打擊率高達.320、上壘率.395，9次盜壘嘗試中有8次成功！ 分享 facebook

比較令人驚奇的是投手群。去年團隊防禦率4.36墊底的龍投，今年防禦率3.32一躍成為央聯第一。柳裕也（2勝0敗、防禦率2.73）、笠原祥太郎（2勝0敗、防禦率2.75）、老將山井大介（2勝0敗、防禦率2.87）新洋投羅梅洛（Enny Romero；2勝0敗、防禦率1.50）各拿2勝，復活的大野雄大（1勝1敗、防禦率2.60），加上兩名新洋投羅德里奎茲（Joely Rodriguez；9中繼成功、防禦率1.69）、馬丁尼茲（Raidel Martinez；3中繼成功、防禦率1.59），以及谷元圭介（6中繼成功、防禦率0.00）、鈴木博志（7救援成功、防禦率3.60）組成的勝利方程式發揮效果，与田剛監督逐漸幫中日找到了贏球的方式。

中日龍隊投手山井大介去年球季戰績是3勝6敗、防禦率4.04，本季狀況回穩，3場出賽就拿下2勝。 美聯社資料照片 分享 facebook

原本中日龍隊的投手戰力問題就不小了，在折損松坂大輔之後的先發投手群，一度相當令人擔憂。不過目前看來，對中日反而是塞翁失馬，焉知非福。怎麼說呢？

日本媒體分析，松坂因為年紀以及傷勢的緣故，去年登板需要以投1休10的步調去調整。今年松坂不在先發輪值，中日教練團反而可以不用顧慮太多，照正常的調度去安排投手輪值。加上与田剛監督深獲選手信任，球隊氣氛以及士氣都處於相當好的狀況，這都是中日龍至今能讓專家跌破眼鏡的關鍵。