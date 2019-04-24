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中職／獅隊18歲林靖凱初登一軍 本季最年輕

2019-04-24 18:28聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

統一獅隊新秀林靖凱生涯初登一軍。記者葉姵妤／攝影
統一獅隊新秀林靖凱生涯初登一軍。記者葉姵妤／攝影
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統一獅隊與富邦悍將隊2連戰第二場比賽，今天賽前做出球員異動，近況不佳的潘彥廷被降二軍，18歲新秀林靖凱首度登一軍，是本季「最幼齒」一軍球員，有望迎接生涯初登場。林靖凱透露，昨晚接到通知後睡不著，但今天來到球場倒不緊張。

林靖凱去年從平鎮高中畢業，在中職選秀第6輪被獅隊挑中，之後代表中華隊赴日本宮崎參與亞洲青棒錦標賽，拿下全明星隊二壘手及最佳守備獎，今年開始在二軍出賽，至今在打了12場，繳出3成45打擊率，獅隊總教練黃甘霖說：「他打擊近況不錯，現在一軍需要內野，他自己爭取到上來的機會。」

對於自己的在二軍的表現，林靖凱自認只是「普普」，而生涯第一個職棒球季，在球季開打後第2個月就獲得上一軍的機會，他也笑說，沒想過這麼快。

林靖凱昨天接獲球隊通知要上一軍，他透露自己有些緊張，晚上睡不著覺，今天搭車北上與球隊會合，到了新莊球場準備迎接生涯一軍初體驗，賽前他則坦言不緊張，也笑說，自己「心臟很大顆」。

黃甘霖指出，潘彥廷近況不理想，因此需要從二軍拉上一名內野手，可以守二壘、游擊的林靖凱近況不錯，儘管才18歲，蔗總說：「有時候職棒是不是在看年紀，是看實力。」

獅隊本季受傷兵影響，除了主力二壘手吳桀睿因傷缺席上半季賽事，當家開路先鋒陳傑憲又在上周被觸身球砸傷右手掌造成骨折，上半季報銷，黃甘霖說：「現在球隊還在找可用之兵，也要找更合適的第1棒人選。」

黃甘霖富邦悍將統一獅

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