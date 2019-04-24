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日職／王柏融22安12分打點 都是新洋砲最猛

2019-04-24 12:20聯合報 記者藍宗標╱即時報導

儘管王柏融的打擊成績出現短暫停滯，目前22支安打、12分打點都是日職新洋砲最多。...
儘管王柏融的打擊成績出現短暫停滯，目前22支安打、12分打點都是日職新洋砲最多。 聯合報系資料照
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旅日好手王柏融近三戰12個打數只有一支安打、未有打點，打擊率降為2成72，在太平洋聯盟排名13；儘管他的打擊成績出現短暫停滯，目前22支安打、12分打點都是日職新洋砲最多，未來更適應環境後，砲火值得期待。

日職新球季開打快一個月，兩聯盟12隊各自出賽20到22場，從各隊洋砲的表現看來，羅德隊萊德（Brandon Laird）威力最猛，打擊率3成58、全壘打八支都在太平洋聯盟排名第一，打點16分並列第四。

養樂多隊巴倫汀（Wladimir Balentien）、樂天隊惠勒（Zelous Wheeler）目前21分打點，分別在中央聯盟、洋聯排名榜首，橫濱隊洋砲索托（Neftali Soto）七轟在央聯領先。

今年球季開打至今，六門洋砲打點超過12分，另兩人是中日隊畢謝德（Dayan Viciedo）17分、巨人隊葛雷諾（Alex Guerrero）12分，這六人除了王柏融是新兵，其他日職資歷至少三年，巴倫汀在養樂多已是第九季。

至於安打超過22支的洋砲也只有五人，萊德、畢謝德各有24安，王柏融、巴倫汀、在橫濱隊七年的羅培茲（Jose Lopez）都是22安；王柏融初到日職，從新洋砲的角度看來，打擊表現維持一定水準。

火腿隊西川遙輝目前打擊率2成72、24安都是全隊最佳，中田翔三轟、13分打點排名第一，王柏融的打擊率、打點、安打數都是第二。

火腿九轟紀錄是日職12隊中最差的，也是唯一未達二位數的球隊，落後產量最高的巨人多達21轟，全隊只有六人開轟，另五人是大田泰示兩轟，王柏融、西川、鶴岡慎也、渡邊諒各有一轟。

王柏融養樂多

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