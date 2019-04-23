中職／完封悍將 江辰晏本季第2勝

2019-04-23 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／新北報導



江辰晏六局無失分，完封悍將。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

統一獅隊先發投手江辰晏六局無失分，與三名後援投手聯手完封富邦悍將隊打線，加上陳鏞基轟出陽春砲，助獅隊以二比○獲勝，江辰晏拿下本季第二勝，都是拿悍將隊進補。

江辰晏先發六局，雖被敲出五支安打，投出三次四壞球、一次觸身保送，仍是無失分安全下莊，本季首戰也是對悍將隊投出六局、無失分的好表現，近兩年拿下十勝，有六勝來自悍將隊，江辰晏表示：「不管對誰都一樣，運氣吧。」

江辰晏前兩場出賽都投不滿五局，合計丟十分、八分責失，昨天找回水準，總教練黃甘霖表示，前兩場狀況有些下滑，投手教練指導後慢慢回來，這場內容對他的信心有幫助。

四局上獅隊蘇智傑靠野手選擇上壘，接著盜二壘，悍將隊投手伍鐸出現兩次傳球失誤，讓蘇智傑跑回本壘得分；老將陳鏞基在六局上開轟，這發中外野陽春砲是他本季第五轟，也是生涯第九十六號全壘打。

獅隊因陳傑憲觸身球骨折進入傷兵，昨天將潘武雄排在第一棒，生涯自二○一二年後再度擔任開路先鋒，潘武雄五打數兩安打毫無陌生感，黃甘霖表示，潘武雄揮棒的狀況不錯，既然贏球了，當然會繼續排他第一棒。

新莊球場昨天進場人數二○九九人，創下中職本季觀戰人數新低，也是富邦自二○一七年接手以來、第四少的紀錄，悍將隊今年主場場均人數四九五四人，是四隊唯一負成長，跟去年相比，下降百分之十二點五四。