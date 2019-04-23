中職／對悍將十二局無失分 江辰晏：運氣

2019-04-23 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



統一獅隊先發投手江辰晏今天對富邦悍將投六局無失分，加上開季首戰，已連續十二局對戰無失分，近兩年拿下的十勝中，有六勝來自悍將，江辰晏表示：「不管對誰都一樣，只是有時候被掌握住，有時候沒有，運氣吧。」

江辰晏前三局都讓對手上壘，兩度被進占得點圈，第三局更面對無人出局一、二壘有人危機，但最終都安全下莊，他也坦言：「前三局投起來節奏有點亂。」

不過江辰晏最終投出本季第二場優質先發，相較前兩場都投不滿五局，江辰晏表示，主要是投手教練有提醒一些配球觀念，總教練黃甘霖則說：「前兩場狀況有點下滑，不過有慢慢回來了，希望保持下去，今天的內容應該對他有幫助。」

江辰晏近兩年對富邦悍將投得特別順手，黃甘霖認為應該是信心上不同，由於對富邦悍將的打者較了解，投起來也比較放心。

不僅江辰晏，獅隊今天後援投手也表現優異，王鏡銘、邱浩鈞、陳韻文各投一局無失分，且未被敲安，黃甘霖表示，王鏡銘、邱浩鈞是球隊重要的布局投手，他們能夠找回手感，鎖住七、八、九局，讓打者也更有信心把分數打回來。

潘武雄今天被安排在第一棒，是自2012年來第一次，繳出單場兩安成績，黃甘霖認為潘武雄揮棒感覺不錯，「既然球隊贏球了，就繼續再用。」

統一獅投手江辰晏。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

【中央社新北23日電】

中職統一獅隊打富邦悍將特別順手，今天先發投手江辰晏改變配球、6局無失分，陳鏞基個人本季第5轟出爐，率隊以2比0拿勝，中止4連不勝，拿下團隊本季第10勝，5勝是悍將貢獻。

統一獅隊近期戰績不佳、傷兵不斷，今天賽前4場比賽戰績3敗1和、一勝難求，今天與悍將隊交手，由江辰晏先發，總計用93球投6局被敲5支安打，投出4次三振、無失分，收下個人本季第2勝。

獅隊總教練黃甘霖表示，投手教練有幫江辰晏調整，跟前兩場先發相比，變速球、控球位置都有越來越好，加上過往與悍將隊對戰成績不錯，也增加信心。黃甘霖也提到，除了江辰晏外，牛棚投手王鏡銘、邱浩鈞、陳韻文狀況也越來越穩，「慢慢找回穩定的牛棚投手勝利方程式。」

邱浩鈞今天中繼投1局無失分，收下本季第6次中繼成功，也是個人中職生涯第50次中繼成功，為中職史上第10人。

江辰晏目前為止本季2勝都是對悍將隊先發，他表示，今天有調整配球，收到不錯的成效，但不會因為對手是誰，有什麼不同想法，「對特定球隊出賽戰成績好、都是結果論，上場不管對誰，都想辦法幫助球隊拿勝。」

獅隊今天打線微調，讓38歲老經驗野手潘武雄打開路先鋒第一棒，也是潘武雄繼2012年7月13日後，相隔將近7年再先發打第一棒；潘武雄單場5打數敲出2支安打，黃甘霖表示，打擊教練覺得潘武雄打擊感覺不錯，應該會繼續讓潘武雄維持打第一棒。

獅隊4局靠著悍將隊失誤跑回第1分，6局陳鏞基敲出個人本季第5轟，陽春砲再替球隊多添1分保險分，這發全壘打也是陳鏞基個人中職生涯第96轟，距離生涯百轟只差4轟。

獅隊拿下比賽勝利，為團隊本季第10勝，與悍將隊對戰戰績5勝1敗，打得特別順手，黃甘霖表示，主力打者陳傑憲受傷缺陣，希望盡快找回之前贏球時好的球隊氛圍。