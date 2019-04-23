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中職／2099人看悍將戰獅 本季觀眾人數新低

2019-04-23 21:39聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

新莊球場富邦悍將與統一獅之戰，今天進場2099人，創下中職本季新低，觀戰氣氛冷颼...
新莊球場富邦悍將與統一獅之戰，今天進場2099人，創下中職本季新低，觀戰氣氛冷颼颼。記者毛婉婷／攝影
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今天在新莊球場的富邦悍將統一獅之戰，僅吸引2099人到場，刷新本季觀眾最少紀錄，4月18日在台南球場的猿獅3006人紀錄被擠到第二，也是自2017年富邦接手以來主場觀眾人數第四少。

加上今天的觀眾人數，悍將今年主場場均人數從賽前的5362人，掉到4954人，雖仍高於統一獅的4128人，卻是四隊唯一負成長，跟去年的5664人相比，下降了12.54%。

2017年富邦悍將接手第一年尚未實施全主場制，隊史觀眾場次最少的三次也在同年出現，6月18日在新莊球場僅1367人進場最少，另兩場在澄清湖對統一獅的比賽分別是1948、2081人。

統一獅富邦悍將中職

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