中職／2099人看悍將戰獅 本季觀眾人數新低

2019-04-23 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



新莊球場富邦悍將與統一獅之戰，今天進場2099人，創下中職本季新低，觀戰氣氛冷颼颼。記者毛婉婷／攝影 分享 facebook

今天在新莊球場的富邦悍將與統一獅之戰，僅吸引2099人到場，刷新本季觀眾最少紀錄，4月18日在台南球場的猿獅3006人紀錄被擠到第二，也是自2017年富邦接手以來主場觀眾人數第四少。

加上今天的觀眾人數，悍將今年主場場均人數從賽前的5362人，掉到4954人，雖仍高於統一獅的4128人，卻是四隊唯一負成長，跟去年的5664人相比，下降了12.54%。

2017年富邦悍將接手第一年尚未實施全主場制，隊史觀眾場次最少的三次也在同年出現，6月18日在新莊球場僅1367人進場最少，另兩場在澄清湖對統一獅的比賽分別是1948、2081人。