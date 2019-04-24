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中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00Ramos

日前富邦悍將找洋投包林傑(Ryan Bollinger)來台測試，第4名洋將到位，不過，與其說「測試」，不如說「買保險」，若其他3名洋索沙、羅力、伍鐸投有任何狀況，包林傑就可以立即遞補上來。

然而，仔細一看，富邦手中擁有3張王牌索沙、羅力、伍鐸，到其他球隊都有當一號先發的實力，也都有投滿一整季繳出好成績的能耐，短期間幾乎不太可能被取代，這個時間點找包林傑來台測試，耐人尋味。

富邦悍將邀請具有美職3A資歷的包林傑（Ryan Bollinger）來台測試，也...
富邦悍將邀請具有美職3A資歷的包林傑（Ryan Bollinger）來台測試，也是本季第四位洋投。他今年曾受邀參加教士春訓，3局投球被打6支安打失4分。 圖／富邦悍將提供
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別忘了，去年富邦3洋投羅力、伍鐸、布魯斯獨撐很長一段時間，直到8月富邦才找來第4名洋投喬登，並於該月底取代布魯斯，一整季也就只用這4名洋將。因此悍將現在找來包林傑透露一個訊息，索沙可能留不住了。

33歲的索沙在韓職7年，平均每年可以拿到10勝，去年在LG雙子防禦率3.52、奪三振181次都名列全聯盟前3名，能吃下181.1局，相當耐投，若非稅務問題，索沙是不會來台灣的，續留實力更強、待遇更好的韓職當然是第一志願。

既然第一志願無望，日職暫無機會，索沙選擇來到中職，春訓期間頻飆破150公里火球，就已被媒體喻為「最強洋投」，開季至今表現果然名符其實，本季先發5場拿下3勝1敗、防禦率1.22、被打擊率0.164、每局被上壘率0.68，平均每場先發可以吃下近8局，完全宰制中職戰場。

索沙來到打擊非常兇猛的中華職棒竟然還能投得那麼好，恐怕早已引起韓國職棒球團的覬覦...
索沙來到打擊非常兇猛的中華職棒竟然還能投得那麼好，恐怕早已引起韓國職棒球團的覬覦。 聯合報系資料照片
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事實上，過去不乏日、韓職在季中挖角中職洋將的例子。1998年洋投畢來力加盟和信鯨，出賽23場都是後援，戰績4勝1敗2次救援成功、防禦率2.49，季中被日職羅德挖角，結果該季他在羅德出賽24場都是後援，戰績2勝1敗3救援、防禦率僅0.93，隔年更一舉拿下洋聯救援王(30救援)，防禦率1.82。

義大犀牛洋投希克2013年拿下中職防禦率王，2014年投到5月被韓職新軍KT巫師挖角，選擇買斷合約，那一年KT還是新軍，只能打二軍賽事，隔年進入一軍比賽希克在韓職1勝難求，苦吞6敗、防禦率6.23，季中重返義大。

神盾則是2013年先在韓職SK飛龍奪勝投王，隔年轉戰日職讀賣巨人，2015年加盟Lamigo桃猿，先發10場拿下4勝1敗、防禦率3.56，季中SK飛龍向桃猿買斷合約，神盾重返韓職，不過表現平平，2017年又回到中職，這回加盟的是富邦。

神盾真是標準的職棒浪人，短短幾年內美台日韓職棒跑個不停，直到最後油盡燈枯才退休。...
神盾真是標準的職棒浪人，短短幾年內美台日韓職棒跑個不停，直到最後油盡燈枯才退休。 聯合報系資料照片
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艾迪頓2016年來到中信兄弟，隔年只投1場就被韓職樂天巨人挖角。來到樂天艾迪頓戰績2勝7敗、防禦率5.91，成績並不理想，2018年回到兄弟效力至今，還投出一場無安打比賽。

事實上，有不少洋將來台打球，合約中會附加「海外球團網羅的逃脫條款」，意即若日、韓職或其他職棒聯盟招攬，只需支付一定比例轉隊費即可買斷合約，恢復自由身，不少有實力的洋將會在中職等待機會做為跳板，再伺機轉往日、韓職發展。

索沙本季月薪3萬美元出頭，約100萬台幣左右，已是中職所有洋將和本土球員最頂級薪水，即使打滿一整季，索沙薪水只有韓職洋將平均年薪的3分之1，這就更別提日職洋將更優渥的待遇了。

索沙月薪百萬，在中職已是頂薪，但對日職來說只是小菜一碟，因此被挖角也不會讓人意外...
索沙月薪百萬，在中職已是頂薪，但對日職來說只是小菜一碟，因此被挖角也不會讓人意外。 聯合報系資料照片
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如今，索沙因稅務問題，要在回韓職打球的可能性不大，比較有可能的是日職球隊關愛眼神，若索沙持續在中職大殺四方，加上缺即戰力洋投的日職球隊需要，索沙季中合約被買斷並轉戰日職的可能性不小。

本季富邦勝率不到5成，即使手握3張王牌索沙、羅力、伍鐸，戰績都如此低迷了，很難想像，若沒了索沙，團隊戰力絕對影響甚鉅，包林傑能貢獻多少實績不無疑問，當務之急仍是先發本土投手當自強。

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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