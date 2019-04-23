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日職／野村選達比修為最佳投手 田中留言好羨慕

2019-04-23 16:06台灣醒報 記者施養正╱台北報導

日本知名球評野村克也日前接受電視專訪時評點出「平成年代的最佳9人」，達比修有為他...
日本知名球評野村克也日前接受電視專訪時評點出「平成年代的最佳9人」，達比修有為他心中的「究極王牌」。 美聯社
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平成年代將告終，誰是日本30年來最傑出的棒球員？據日媒報導，日本知名球評野村克也日前接受電視專訪時評點出「平成年代的最佳9人」，包括前紐約洋基重砲松井秀喜，以及甫退休的「世界安打王」鈴木一朗也風光入選，目前效力芝加哥小熊隊的「混血王子」達比修有則入選最佳投手。

大聯盟名將風光入選

據《體育日本》報導，野村克也日前接受日本TBS專訪時，評點出日本職棒「平成年代的最佳9人」，其中曾旅美多年的松井秀喜及鈴木一朗分別入選最佳左外野手及右外野手，野村表示，松井絕對是數一數二的長打者，而一朗是著名的三拍子（跑、打、守），甚至四拍子（跑、打、守、傳）的球員，這點毫無懸念。

混血王子冠平成群雄

然而，野村克也在投手人選上難以抉擇，他認為現任巨人隊王牌菅野智之及闖蕩日職超過20年、生涯奪下173勝的傳奇球星桑田真澄都是未來史冊中的名將，但他最終指出，現效力大聯盟芝加哥小熊隊的達比修有才是「究極」的王牌人選，野村說，達比修能將各種球路控制得當，未來絕對是日本棒球界的偉大球星。

日本《活力門新聞網》也指出，達比修得知自己入選最佳9人時，興奮的在個人推特上發文表示，終於有人看見他在棒球場上的努力付出，看到報導時以為自己眼花，讓他一早就激動得流下眼淚，並感謝野村的肯定，達比修對於未來的發展充滿自信。

對此，曾創下日本職棒單季「24勝0敗」的前樂天隊投手「神之子」田中將大在推特上說「好羨慕喔！」因為他並未被擺在入圍名單之內，達比修則幽默回應，「這是人間的選擇，不是神選的啦！」

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棒球松井秀喜

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