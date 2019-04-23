日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

綽號「甲斐加農」，藉著超強阻殺能力奪下去年日本一大賽MVP的軟銀捕手甲斐拓也，在21日對西武的比賽中擊出全壘打及二壘安打，打下3分打點，個人本季已累積2轟、10分打點，以目前進度來看，有可能超越去年的7轟及37打點，創下個人單季打擊數據新高，但即使如此，在攻擊方面的貢獻度也並不算高。

捕手是球場上的指揮塔，在守備上的工作比其他野手來得繁重，只要配球靈活、引導投手能力佳、阻殺率優異等，打擊表現也不會被太苛求，一直以來，攻守兼備的捕手難尋，即使在日職也是如此，從昭和的野村克也、田淵幸一，到平成的古田敦也、城島健司、阿部慎之助等人，會打的捕手用兩隻手就數得完，阿部雖然還現役，但近幾年已移防一壘，今年也都以代打上場，生涯已近尾聲，不過在「會打的捕手」這方面的接班人看起來已經出現了。

翻開這幾年的資料，打擊率排行榜上捕手這位置的球員出現的頻率並不高，除了打擊率不高外，由於捕手工作對身體負擔大、容易受傷、需要多人輪替，因此連要達到規定打席數都不太容易，近5年來只有田村龍弘、小林誠司、會澤翼、梅野隆太郎、中村悠平等「純」捕手的名字在榜上出現過，就連甲斐也從未達到規定打席數，不過今年卻出現了一個奇特的狀況，且仍持續中，那就是兩聯盟目前的打擊王都是捕手。

央聯的打擊王由阪神的梅野隆太郎，梅野在13年進入職棒，新人年就有近百場出賽，但直到上季才首次達到規定打席數上榜，去年也創個人打擊數據新高，100支安打、2成59打擊率、8轟、47分打點，在守備方面也有聯盟第二高的3成20阻殺率。今年由於另一主力捕手原口文仁缺陣，梅野的工作更重，反而交出優異的打擊成績，目前以3成58暫居打擊王，在9日還創下完全打擊，不過以梅野過去的狀況來看，要保持一整季高檔的打擊表現不太容易，成績隨著球季進行而下修是必然的。

梅野隆太郎暫代原口文仁成為阪神主力捕手，結果打擊跟著大爆發！ 擷圖自維基百科／とらせん攝影 分享 facebook

洋聯目前的打擊王是西武的森友哉，他才是有機會能成為阿部接班人的真正人選。森畢業於棒球名門大阪桐蔭高，13年以第一指名加入西武，生涯前幾年在一軍出賽場次不少，交出的打擊表現也不錯，但由於陣中有炭谷銀仁朗、岡田雅利等學長，因此多以外野或DH上場，直到去年教練團才開始讓他大量蹲捕，去年他出賽136場，其中以捕手身份先發出賽74場，DH的比例則降到49場，比炭谷及岡田兩人加起來的先發場次還多，顯示西武已確認他就是未來的主戰捕手，2成75的打擊率及16轟、聯盟第三的3成73阻殺率，季後還與多和田真三郎共同拿下最優秀投補賞，足以證明他是攻守兼備的球員，隨著季後炭谷轉戰巨人，森今年的蹲捕場次預計會創個人單季新高，至今也僅休息一場未先發。

森友哉目前暫居洋聯打擊王，是阿部慎之助「強打捕手」的最佳接班人。 福耳攝影 分享 facebook

森優異的打擊能力，似乎也還沒有隨著捕手的工作加重而退步，目前以3成39打擊率暫居洋聯打擊王，17分打點也排聯盟第三，守備方面，盜壘阻殺率高達4成35，配球及引導投手也持續進步，攻守兩端都有好表現，將捕手與強打的距離急速拉近，日職史上僅有三名球員以捕手身份拿下打擊王，分別是65年的野村、91年的古田及12年的阿部，雖然才開季約一個月，但森要與這些大前輩們齊名，也不是不可能的任務。