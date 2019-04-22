中職／高雄市爭取味全龍落腳 運發局親訪頂新

2019-04-22 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



運動發展局程紹同局長(左三)率團，拜會味全龍吳德威（左二）領隊及球團籌備處。圖／ 高雄市政府運動發展局提供 分享 facebook

近來職棒味全龍隊復活議題，高雄市極力爭取味全龍落腳港都，18日上午由高雄市政府運動發展局程紹同局長率隊，北上拜會頂新集團，盼望味全龍成為在地職棒隊，程紹同強調，「如果能促成（味全龍落腳高雄），對於高雄運動產業、推動基層棒球，等同於注入一道強大能量。」

味全龍上周剛宣布首批教練團人選，由「無敵鐵金剛」葉君璋接掌總教練，中職全壘打王張泰山也接任打擊教練，下一步正積極評估主場落腳何處，味全龍球團指出，「目前球團是以訓練基地為考量，高雄氣候少雨，又有指標性的澄清湖球場座落，且基層棒球紮實，是一個很理想的培訓地點。」感受到高雄市府團隊的積極與誠意，他們也將南下參訪高雄市軟、硬體設施，作為球團未來合作意向的參考。

高雄市為南台灣棒球發展重鎮，也是國內棒壇優秀球員的培育搖籃，程紹同表示，「希望能順利點下鴛鴦譜，若有幸與味全龍能攜手合作，不僅能落實高雄基層棒球的發展，讓少棒、青棒、成棒直到在地職業（隊伍），絕對是一股莫大推動的能量，同時也能帶動運動產業鏈，成為一個具代表性的高雄綠色經濟」此次參訪亦瞭解味全龍球團當前的需求，將會持續與市府團隊研擬，希望能與球團爭取合作空間。