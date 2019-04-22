處處是商機 職棒經營讓隊徽變潮牌

2019-04-22 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



作為現今台灣唯一的職業運動聯盟，已來到第30個年頭的中華職棒，對商標的重視其實已有一段歷史，中職聯盟早在1990年就已註冊「CPBL」與打擊剪影LOGO兩項商標，一支球團從成立、命名到行銷，更是處處都與商標環環相扣。

統一企業經營職棒30年，隊徽經過多次改版，現行版本已是第七版、為2017年季前推出，跳脫使用了8年的吉祥物萊恩LOGO，改以猛獅騰躍企業代表「U」字作為隊徽，球團當時說明新隊徽象徵突破自我與迎接挑戰的決心。

每一次的隊徽改版，其實都是一次新的商機，統一獅在這次的大改版中，將原本繡在球衣正面的「統一」字樣移往袖子，向市場聲音靠攏，也確立了「UNILIONS」品牌，轉向打造潮牌的經營策略。

統一獅領隊蘇泰安指出，「前後七種版本的隊徽，最大的一次改版就是前年推出UNILIONS，是隊徽、也是品牌，不同於以前的冠名，而是更接近打造潮牌的方式，建立球迷的認同感，成效也直接反映在商品銷售上。」

此外，球迷肯定也還有印象，富邦金控在2016年底接手義大犀牛，懸念多時的隊名與吉祥物意外提前曝光，全因網友透過經濟部智慧財產局的商標資料檢索系統，發現富邦註冊了「富邦悍將」與「Fubon Guardians」兩項商標，球團隨後出面證實，富邦悍將正是新隊名。

運動商標的重要性，味全龍的「復活」也是一次案例，早在2017年6月，頂新集團就已申請展延味全龍相關商標，當時集團回應只是作為活動授權，並未提及復隊計畫，但如今隨著頂新集團確定回歸中職，也提早確保了球隊仍可繼續使用「味全龍」作為隊名，相關商標仍可沿用。